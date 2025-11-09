日本熊患嚴重 秋田新潟青森熊出沒一天傷5人 便利店備驅熊噴霧

日本近日熊患嚴重，由北海道至關東多地均接獲野熊襲擊居民的報告，至今造成13人死亡。周日，秋田、新潟、青森均有居民遭熊襲擊，5人受傷，其中3人在住宅受襲。3大連鎖便利店制定防熊對策，包括向熊出沒頻繁地區的分店員工配發驅熊噴霧，並透過電子屏幕提供熊出沒資訊。

NHK等媒體報道，周日清晨6時左右，秋田縣五城目町一名78歲老婦在住宅內遭到身長約1米的野熊襲擊，臉部受傷，50歲女兒聽到母親尖叫，即前去幫忙，亦被熊弄傷左大腿。報道指，野熊撞毀該住宅的拉門並闖入。約6時半，縣內美鄉町一名83歲男子清晨準備出門，一開門便見到一隻熊，熊走到玄關前撲向他施襲，導致老翁臉部等身體部位受傷，妻子致電報警。據報當時附近還有其他熊，推測可能是熊母子。