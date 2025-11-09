日本熊患嚴重 秋田新潟青森熊出沒一天傷5人 便利店備驅熊噴霧

日本近日熊患嚴重，由北海道至關東多地均接獲野熊襲擊居民的報告，至今造成13人死亡。周日，秋田、新潟、青森均有居民遭熊襲擊，5人受傷，其中3人在住宅受襲。3大連鎖便利店制定防熊對策，包括向熊出沒頻繁地區的分店員工配發驅熊噴霧，並透過電子屏幕提供熊出沒資訊。
NHK等媒體報道，周日清晨6時左右，秋田縣五城目町一名78歲老婦在住宅內遭到身長約1米的野熊襲擊，臉部受傷，50歲女兒聽到母親尖叫，即前去幫忙，亦被熊弄傷左大腿。報道指，野熊撞毀該住宅的拉門並闖入。約6時半，縣內美鄉町一名83歲男子清晨準備出門，一開門便見到一隻熊，熊走到玄關前撲向他施襲，導致老翁臉部等身體部位受傷，妻子致電報警。據報當時附近還有其他熊，推測可能是熊母子。
拉麵店擬設防熊圍欄
近7時，新潟縣新發田市一名60多歲男子離開住所，一頭身長約1米的野熊從附近叢林竄出，撲到他身上襲擊，男子左腹被抓傷。青森縣三戶町清晨5時許，一名50多歲拉麵店男員工離開店舖時遇襲，遭熊抓傷額頭。野熊傷人後逃離，地方政府即派員到該區巡邏，敦促居民小心。拉麵店老闆說：「常在電視看到熊襲新聞，熊隻真的出現，還是很驚訝，考慮在店舖四周建造防熊圍欄」。
上周六早上，福井縣勝山市一個工場發現一頭身長約1.2米的公熊，獵人奉召到場，開槍將牠驅趕。在山形縣，一隻身長約50厘米的幼熊下午闖入JR新莊站車庫，導致列車停駛，約兩小時後，市政府與獵人聯手將熊捕獲。秋田縣仙北市一名85歲老翁同日在田間工作時，遭熊抓傷臉部和手腕，送院治理。
熊患導致人心惶惶，3大連鎖便利店7-11、全家(FamilyMart)、LAWSON宣布採取防範措施。全家從周一起將透過設置在全國約1萬間分店的電子顯示屏發布提醒顧客「不要大聲呼喊，請躲到店內或車內」等防熊資訊，並向北海道和東北熊出沒頻繁地區的分店給店員配發驅熊噴霧。LAWSON表示已制定員工應對熊出沒的指引，7-11亦制定應對措施，包括必要時受影響分店會停業。