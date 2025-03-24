日本熊本岡山等地山火最少2傷 愛媛近2000人須疏散

日本北部岩手縣大船渡市早前發生30年最大規模山火，燃燒多時才撲滅。豈料日本西部昨天(23日)亦現山火，岡山縣岡山市南區與愛媛縣今治市的火場至今日仍未熄滅。愛媛縣有近2,000人須疏散。專家指，乾燥天氣，加上山林大量枯乾落葉或是起火原因。熊本縣阿蘇的山區村莊昨亦發生較細規模的山火，至今晨已撲滅。美聯社稱，最少兩人受傷，分別為今治一名消防員，以及熊本一名居民。日媒指，熊本的火山是居民燃燒垃圾引起。

日本山火｜今治市山火向西條市蔓延

愛媛縣政府表示，截至今早10時，山火燒毀最少128公頃土地，並威脅民居。1名70多歲的義務消防員在滅火途中倒地，傷勢輕微。今治市政府與警方指，迄今已投入約350人力救火，且受到西風影響，火勢目前往鄰接今治市的西條市方面擴大。日本放送協會(NHK)報道，今治市山火附近有數棟房屋，火勢蔓延至屋後山坡；一名80多歲的男子表示，「火勢漸漸靠近房屋，我很擔心。」另一名60多歲男子說：「大約一小時前，火勢還靠近山頂，但現在與房屋的距離縮窄至200到300米。」另外，山火迫近西條市一間酒店，員工昨晚8時在停車場拍攝的片段可見，鄰近山坡火光熊熊。酒店稱，見到停車場附近的火舌也感驚訝，風勢頗大，今天已有5名客人取消預訂。