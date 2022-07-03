日本熱浪｜東京連9天高溫逾35度 創1875年以來最長紀錄

日本放送協會(NHK)報道，截至周日中午的最高氣溫，櫪木縣佐野市36.2度、福島市35.6度、東京市中心和茨城縣筑波市同為35.2度、千葉縣成田機場35度。

東京市中心於6月25日創有觀測以來最早出現「猛暑日」的紀錄，直至周日已連續9天屬於「猛暑日」，打破2015年7月31日到8月7日連續8天紀錄。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。氣象新聞(Weathernews)表示，太平洋高壓周日持續籠罩本州島附近，造成關東各地從上午開始便出現高溫，東京市中心於中午12時前已達到35度。

日本熱浪持續，《每日新聞》報道，東京市中心周日中午過後錄得攝氏35.3度高溫，連續9天出現逾35度的「猛暑日」，創1875年開始觀測以來最長紀錄。

民眾中暑 岸田文雄中斷演說

另外，日本7月10日將舉行參議院選舉，自民黨總裁、首相岸田文雄周日在東京JR澀谷車站的八公出口外，為黨內候選人站台拉票，突然有民眾疑因中暑暈倒，其演說中斷約3分鐘。

《產經新聞》報道，烈日下，現場許多民眾一邊喝樽裝水，或用扇子搧風，一邊聆聽岸田演說。主持人不久便宣布演說繼續，岸田文雄在台上關心民眾身體狀況，說「請大家在酷暑天氣下千萬要保重身體」。報道指，演說較原先預定提前幾分鐘結束。岸田提前結束演說後，特地前去關心暈倒的男子。