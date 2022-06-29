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國際
2022-06-29 17:31:09

日本熱浪｜自1875年來最熱6月 消防系統熱到自動灑水

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日本經歷近150年來最嚴重熱浪侵襲，東京今日已連續第5天氣溫超過攝氏35度，是自1875年有紀錄以來最炎熱的6月月。伊勢崎市本月25日更錄得40.2度破日本6月高溫紀錄，該市今天氣溫也上40度。報道指，從九州到東北的廣大地區天氣酷熱，因受高氣壓和強烈陽光照射。日本網民在社交網大吐苦水，有人說，「外面太熱了，現在就在外面……像去了桑拿。我想去浴池。」另一人稱，「我從早上就在外面，幾乎熱融。」一名在園藝店工作的網友上載片段顯示店裡變水舞間，「太熱了，我們的工作地方消防系統短路(灑水器自動開啟)。」氣象局人員警告，酷熱天氣仍會持續數天。

梅雨季結束 1951年來最早

隨著酷熱天氣來臨，氣象廳昨稱，九州北部、四國、中國、近畿和北陸等地區的梅雨季已結束，是自1951年以來最早。今年全國普遍梅雨期短，很多地區降水量偏少，四國高知縣的「早明浦大壩」儲水量跌破35%，恐出現旱情。各地氣溫升高，100個地點迎來最高氣溫35度以上的「酷暑日」，為今年最多。報道指，梅雨季剛結束便迎來熱浪，民眾未能適應容易中暑不適。

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