日本燒肉店老闆捲多宗殺人肢解案　曾惹人肉入饌恐慌

日本一名75歲殺人犯因涉分屍案在服刑中，檢調深入調查發現，他還涉及17年前的另一宗懸案，被害人是他的前同事。而在犯案後，兇手還經營燒肉店，曾被客人投訴肉的味道相當詭異，懷疑將人肉入饌。

遭判刑25年

據《MBS》等日媒綜合報道，日本警方27日以殺人嫌疑逮捕74歲的杠共芳，他被從岡山監獄移送至滋賀縣警察署。事實上杠共芳因為殺害當年69歲的建設公司同事中川直，還分屍丟進葉山川旁的堤防，在2018年遭判刑25年。

但在服刑期間，警方發現杠共芳還涉及另一宗懸案。2008年滋賀縣琵琶湖周邊，發現多塊被肢解的不知名男性屍塊，死者身分直到10年後才確認，為39歲的川本秀行。更巧的是，川本和前述死者中川為同事，竟也認識兇手杠共芳。