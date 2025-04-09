日本爆百日咳疫情　日媒：屬7年來最嚴重

最近到日本賞櫻的市民要注意了！當地爆發7年來最嚴重的百日咳疫情，東京還出現一宗嬰兒死亡案例。專家提醒，嬰幼兒若感染最嚴重恐死亡，其病毒傳染力還是流感的10倍。

日本全國確診人數創下7年來最多

據《FNN》及《ANN》等日媒綜合報道，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計指出，截至3月30日為止的一週內百日咳感染人數，較前期增加100人以上，日本全國確診人數達到578人，創下7年來最多。

在日本全國47個都道府縣當中，兵庫縣最多達到36人、其次為沖繩的35人、大阪的33人與東京的28人。

今年以來至3月23日日本全國累計確診人數達4100人，光是今年前三個月就比去年一整年的4054人還要多。

報道指出，百日咳初期症狀與一般感冒類似，但兩週後邁入中期，恐出現激烈的痙攣性咳嗽的情況，之後低溫發燒持續兩三週。到了後期，兩三個月間可能偶爾咳嗽，但也有人咳嗽會越激烈，甚至有人出現咳到肋骨骨折的極端狀況。

百日咳特徵為咳嗽症狀長時間持續的感染症，若新生兒或嬰幼兒不幸感染，嚴重的話恐造成呼吸困難甚至死亡。