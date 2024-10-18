日本爆米荒致超市推限購　福島農家過千公斤越光米被盜

福島縣須賀川市一處農家存放的1,200公斤稻米被盜，不翼而飛。（圖／翻攝NNN）

日本福島縣須賀川市16日傳出離奇竊盜案，當地一個農用倉庫儲存的約1,200公斤越光米，被發現不翼而飛，警方正朝盜竊案方向調查。

日本米價飆升

NHK報道，當時倉庫中存放約70袋30公斤重的越光糙米，但其中40多袋不翼而飛，總重量約1,200公斤。受害農民佐藤秀敏表示，17日上午7時到過倉庫檢視，發現這些剛收成的越光糙米竟然不見了，於是立即向警方報案。佐藤表示，他曾於15日晚間把倉庫上鎖，但如今鎖和百葉窗都被破壞。事發後警方正在朝盜竊案方向進行調查。

事實上，今年9月日本曾發生嚴重缺米荒，導致稻米成了搶手物資，當時許多超市放米的貨架都空空如也，米價也隨之飆升，超市紛紛祭出限購措施，每人僅能購買一袋米，網購也面臨訂單被取消或需抽籤的情況，日本政府則不斷呼籲民眾不要恐慌搶購。