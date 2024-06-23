日本爸爸活援交女扮處女令肉金翻倍 用呢個小技巧呃80嫖客

日本一名「爸爸活」(パパ活)援交女自爆會用一招令肉金倍增，就是假扮處女來欺騙嫖客，原本一次2萬日圓(約976港元)收費，便可翻倍至5萬日圓(約2,441港元)。她靠這種手法至今已令80人上當，交易過程中只用一些小技巧，客人就不會發現她並非處子之身。
日媒SPA！報道，化名「夏川里菜」的22歲女子從事「爸爸活」維生，靠「扮處女」的手法增加收入，至今已賺了近400萬日圓(約19.5萬港元)。她利用交友網尋找目標，根據市場價格，客人若想發生性關係，通常要支付2萬日圓，一旦客人提出這種要求，她就開始撒嬌，謊稱自己仍是處女，要求對方支付5萬日圓。她說，至少一半客人會接受這個價。
用這些招數欺騙客人
為免被識破真身，她與客人見面時會打扮成清純大學生，穿著清新斯文的西洋裙子，化上淡妝，令對方覺得她是第一次下海。交易過程中，她會不時大喊「好痛」，裝作疼痛的樣子。她坦言，其實接客就是不開心，所以表現出不舒服並非做戲，而是自然反應。
會否有罪惡感？
這樣欺騙客人會否有罪惡感？夏川里菜毫不猶豫地說：「完全不會！」她甚至認為，那些只對處女感興趣的男人其實很令人噁心。
夏川里菜過往也有不快的經歷，表示以前因為迷戀男公關而欠債近500萬日圓(約24.4萬港元)，大部分騙來的錢用來還債，現在只剩下不到100萬日圓(約4.8萬港元)。但她今後仍會以這種手法「吊高來賣」，因為這已是她生活的一部分。