日本爸爸活援交女扮處女令肉金翻倍 用呢個小技巧呃80嫖客

日本一名「爸爸活」(パパ活)援交女自爆會用一招令肉金倍增，就是假扮處女來欺騙嫖客，原本一次2萬日圓(約976港元)收費，便可翻倍至5萬日圓(約2,441港元)。她靠這種手法至今已令80人上當，交易過程中只用一些小技巧，客人就不會發現她並非處子之身。

日媒SPA！報道，化名「夏川里菜」的22歲女子從事「爸爸活」維生，靠「扮處女」的手法增加收入，至今已賺了近400萬日圓(約19.5萬港元)。她利用交友網尋找目標，根據市場價格，客人若想發生性關係，通常要支付2萬日圓，一旦客人提出這種要求，她就開始撒嬌，謊稱自己仍是處女，要求對方支付5萬日圓。她說，至少一半客人會接受這個價。