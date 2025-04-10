日本現實版《新聞女王》 美女主播涉落藥害同事昏迷被捕(有片)

沖繩電視台24歲女主播大坪彩織，涉向另一位女同事送上有毒飲品，累對方一度昏迷被捕。(網上圖片)

涉事嫌疑人為日本沖繩電視台「琉球放送」的24歲前主播大坪彩織，是琉球放送的當家主播之一。日媒報道，大坪彩織去年1月25日在沖繩縣那霸市一間便利商店購買飲料之後，偷偷加入了有安眠作用的藥物，再給另一位20多歲的女同事喝。該位女同事飲用後，隨即出現急性藥物中毒的症狀，包括意識模糊，當場昏迷，即時被緊急送院。可幸經過治療後，受害者已經迅速康復。不過直到去年2月她才決定報警，經調查後揭發大坪彩織嫌疑落毒，今年3月10日警方以傷害罪把大坪彩織逮捕起訴。

《新聞女王》電視台新聞部勾心鬥角的「宮鬥式」劇情竟於日本成真，更出現誇張的「落毒害人」情節！沖繩電視台一名24歲女主播，涉向另一位女同事送上有毒飲品，累對方一度昏迷被捕。

「琉球放送」證實事件

大坪彩織於去年5月起開始突然休假，其後再於今年1月低調離職，目前住在東京，報稱無業。「琉球放送」在官網證實事件：「最近，公司的前員工與另一名現任員工發生了一些事件，前員工遭到起訴，對所有相關人員造成困擾，我們深表歉意，我們將全力配合調查，繼續把員工的安全放在第一。」並表示案件已經進入審理程序，希望盡快平息風波。

雖然警方未有公布大坪彩織有否認罪，不過案件曝光後引起日本網民關注，對「落毒害同事」這種誇張陰毒的做法表示驚訝：「這根本是日劇劇情！」、「同事之間到底有何深仇大恨？」

