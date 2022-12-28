日本現搶藥推限購 「神藥」黃金感冒藥一次被掃24盒

中國內地放寬控疫後，香港、台灣、日本和新加坡出現搶藥潮。台灣和日本傳媒稱，在東京池袋等遊客地區的藥妝店均出現「掃藥」情況，退燒和止痛等藥物要限購。遊日購物指南大推「十大神藥」之一的百保能黃金感冒藥(Pabron Gold A)近日遭爆買，因有內地網民稱服了後症狀獲舒緩，大受內地人追捧，有人在藥妝店一掃便掃了24盒。南韓亦擔心出現搶藥潮，有傳媒促請當局提前點算國內感冒藥等藥品供應和需求的情況。

在社交網，可見藥妝店在百保能黃金感冒藥貨架貼出包括中文和英語的告示，指每位顧客限購2個。另一遭搶購藥物是止痛藥EVE，網上圖片可見中文字寫著每人最多可買5個，但貨架已貼出「沒有了」的告示。一間松本清店舖更以簡體中文寫「拒絕以轉為目的的購買」。台灣傳媒稱，日前在微博有人聲稱服用百保能黃金感冒藥後緩解了新冠症狀，Twitter也有人上載中國人大肆購買該藥的照片。

搶藥｜日本12月開始現搶購潮

報道指，有東京藥妝店的藥劑師於12月11日向記者友人稱，「剛剛一名中國人買了24盒感冒藥，3萬多日圓（約1,745港元)，店長很開心。」該藥劑師12月15日再稱，「今天店裡面陸陸續續來了好幾個應該是旅居日本的中國人買藥，還和在中國的人微信視頻，大聲說話。」他幾天後受中國的朋友所託，也買了2萬多日圓(約1,163港元)的感冒藥、止痛藥等寄到中國。

百保能黃金感冒藥生產商大正製藥回應搶購一事稱，該感冒藥在日本長年販售，從以前就有很多中國人知道這能緩解感冒症狀，在疫情發生前就很普及。最近社交網上有人說服用後症狀減緩了，因此成為話題，需求急增，「今後將請藥局適當販售」。大正製藥又指，現正是日本的流感季節來臨，會努力做好日本國內的供貨，將以日本的需求為優先考慮，會因應情況調整生產量，也考慮提高售價以控制購買。