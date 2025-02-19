日本瑞穗銀行職員偷保險箱數千萬日圓現金遭解僱 三菱UFJ銀行保險箱遭竊逾10億

日本瑞穗銀行一名職員因涉嫌從保險箱偷取客戶數千萬日圓現金，已被解僱。這是三菱日聯銀行(三菱UFJ銀行)早前爆出監守自盜案後，日本金融機構再發生保險箱財物失竊案。
日本放送協會(NHK)報道，瑞穗銀行周二(18日)公布，一名分行職員於2019年從保險箱竊取兩名顧客、合共數千萬日圓現金，事後已承認犯案。銀行獲悉事件後已解僱涉案員工，並上報金融廳，且採取措施防止同類事件發生，但未有即時公開事件。對此，瑞穗銀行解釋：「已與受害客戶個別協議並解決事件，基於這些因素，並未公開。」
三菱日聯銀行重新評估保險箱服務
日本另一間大型銀行三菱日聯銀行(三菱UFJ銀行)去年也爆出客戶保險箱財物失竊案。一名40多歲女職員使用銀行保險箱備用鎖匙行竊，被盜金額換算市值約10多億日圓，被揭發後已被解僱。
案發後，三菱日聯銀行重新評估保險箱相關服務。報道指，日本大型銀行同類失竊案相繼曝光後，很可能導致金融業界被要求加強管理保險箱的制度。
財務大臣：事件可能動搖金融機構信譽
財務大臣兼金融擔當大臣加藤勝信周二在眾議院財務金融委員會上表示：「兩間大型銀行相繼發生這種醜聞，不僅影響服務，也可能動搖金融機構的信譽。我們將持續關注事態發展。」
瑞穗銀行停止受理保險箱新申請
瑞穗銀行從上月起停止受理租用保險箱的新申請；三菱日聯銀行3月之前也將公布調整服務內容的安排。
金融廳表示，2019至24年12月共5年多時間，包括三菱日聯銀行、瑞穗銀行、HANA信用組合的案例在內，共發生3宗保險箱客戶財物失竊案。總部設於東京的HANA信用組合去年2月公布，一名分店職員從分店保險箱竊取現金。