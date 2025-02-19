日本瑞穗銀行職員偷保險箱數千萬日圓現金遭解僱 三菱UFJ銀行保險箱遭竊逾10億

日本放送協會(NHK)報道，瑞穗銀行周二(18日)公布，一名分行職員於2019年從保險箱竊取兩名顧客、合共數千萬日圓現金，事後已承認犯案。銀行獲悉事件後已解僱涉案員工，並上報金融廳，且採取措施防止同類事件發生，但未有即時公開事件。對此，瑞穗銀行解釋：「已與受害客戶個別協議並解決事件，基於這些因素，並未公開。」

日本瑞穗銀行一名職員因涉嫌從保險箱偷取客戶數千萬日圓現金，已被解僱。這是三菱日聯銀行(三菱UFJ銀行)早前爆出監守自盜案後，日本金融機構再發生保險箱財物失竊案。

三菱日聯銀行重新評估保險箱服務

日本另一間大型銀行三菱日聯銀行(三菱UFJ銀行)去年也爆出客戶保險箱財物失竊案。一名40多歲女職員使用銀行保險箱備用鎖匙行竊，被盜金額換算市值約10多億日圓，被揭發後已被解僱。

案發後，三菱日聯銀行重新評估保險箱相關服務。報道指，日本大型銀行同類失竊案相繼曝光後，很可能導致金融業界被要求加強管理保險箱的制度。