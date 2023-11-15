日本男子操控大久保公園女子賣淫　連續43日接客榨取肉金

日本東京歌舞伎町的賣淫問題持續困擾當地政府，日本警視廳周二（14日）拘捕了一名27歲男子，違反防止賣淫法。調查人員指，涉案男子涉嫌在連續43日操縱一名女子在歌舞伎町大久保公園賣淫接客，並榨取女子超過300萬日圓（約15.53萬港元）的肉金。
日本警方指，被捕的27歲男子根本哲，在9月3日在京都向一名28歲的東京女子透過社交媒體聯絡，稱「去大久保公園試一次吧」、「營業情況不太好呢」。女子之後回應「是夜晚到大久保？」，其後男子與該女子訂立了賣淫合約，男子在調查期間承認了有關的指控。警視廳指，這是首次拘捕與賣淫女子訂立合約的操縱者。
有關報道指，女子在之後的一日起計的43日間，每日都一直在大久保公園周圍接客，而接客獲得的金額，全部都會向根本報告，而在期間獲得的約超過300萬日圓，除了女子的屋租及電話費等共15萬日圓的生活費用，其他全數由根本擁有。報道又指，根本與女子去年9月於社交媒體認識，並得知道女子在擔當「爸爸活」去從男子身上賺取金錢，而根本之後向女子表示，直接賣淫可賺取更多而諄說女子，並透過社交媒體協助女子招攬客人，女子今年3月後原本在日本關西的路上等待接客。
今年已拘逾百賣淫女子
在最初，女子與根本是二人平分肉金，不過在今年5月開始，根本就已收取大半的金額。警方估計，透過操控女子賣淫，根本在過去一年賺取約超過1,500萬日圓（約77.7萬港元）。警方表示，女子在上月16日在大久保公園外因為接客而被拘捕，而根本亦因為操控女子賣淫同被拘捕，其後二人獲釋放，不過根本日前再度被捕。女子又透露，在營業情況不好時會被根本拳打腳踢，因此警方表示已向女子提供保護的必要。
日本警視廳又透露，自今年1月起至本周一（13日）為止，在大久保公園一帶因為賣淫接客而被捕的女子達116人，比去年的51人超過一倍。