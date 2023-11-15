日本男子操控大久保公園女子賣淫　連續43日接客榨取肉金

日本東京歌舞伎町的賣淫問題持續困擾當地政府，日本警視廳周二（14日）拘捕了一名27歲男子，違反防止賣淫法。調查人員指，涉案男子涉嫌在連續43日操縱一名女子在歌舞伎町大久保公園賣淫接客，並榨取女子超過300萬日圓（約15.53萬港元）的肉金。 日本警方指，被捕的27歲男子根本哲，在9月3日在京都向一名28歲的東京女子透過社交媒體聯絡，稱「去大久保公園試一次吧」、「營業情況不太好呢」。女子之後回應「是夜晚到大久保？」，其後男子與該女子訂立了賣淫合約，男子在調查期間承認了有關的指控。警視廳指，這是首次拘捕與賣淫女子訂立合約的操縱者。

有關報道指，女子在之後的一日起計的43日間，每日都一直在大久保公園周圍接客，而接客獲得的金額，全部都會向根本報告，而在期間獲得的約超過300萬日圓，除了女子的屋租及電話費等共15萬日圓的生活費用，其他全數由根本擁有。報道又指，根本與女子去年9月於社交媒體認識，並得知道女子在擔當「爸爸活」去從男子身上賺取金錢，而根本之後向女子表示，直接賣淫可賺取更多而諄說女子，並透過社交媒體協助女子招攬客人，女子今年3月後原本在日本關西的路上等待接客。