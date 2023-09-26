日本男子電單車痛車兼Cosplay駕照　連女警也忍不住笑

日本的痛車文化其實並不罕見，只是多數都是在私家車的車身貼上自己喜歡的動漫角色，或是自己喜歡的偶像。然而有一位男子，不單把自己的「綿羊仔」貼上動漫角色，而且還添上一些花草的裝飾，更甚是他連自己的駕駛執照也用上一張超有趣的相片，把檢查的女警逗笑了。
日本大阪的一位男子Baro是動漫以及Cosplay的愛好者，因此他把自己的電單車改造成痛車。貼上了多個自己喜歡的動漫角色。他在社交媒體上就透露，在一次被警察截停檢查改裝時，當他拿出駕駛執照給女警時，女警也忍不住笑：「哇，連駕駛執照也很有趣喔，看看」。原因是Baro的駕照相片，是他戴上雙馬尾的藍色假髮，穿着水手服的相片，女警忍不住地交給同行的男警一同觀看。
Baro被記者問道，有關駕照相片時表示，那是漫畫《日常》的角色長野原美緒的cosplay，他更指自己是希望每次更新駕照都會有新的cosplay相。就有關警察的截查時，他表示那個男警調查了駕照的厚度等，曾經懷疑那是一張偽造的證件。被問到在截查被笑了的看法，Baro就表示：「我沒有感到不快，警察笑着地把駕照回給我，我覺得很好呀。我這樣做就是想大家笑，這是一件美好的事。如果他只是一本正經地截查反而有點悲哀。」
#警察に言われたこと— バーロー (@ba_ro_kun) September 21, 2023
改造車の検問で原付やのに止められる。俺のヘルメットを見て若い女性警官がお腹を抱えて爆笑する。免許証見せたら｢うわ！この人免許証の写真まで面白いで！見て見て！｣って仲間の警官に免許証を見せびらかされる。 pic.twitter.com/fQvccynlYw