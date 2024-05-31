日本男自製迷你版「大和號」戰艦　可載人航行成追夢佳話

日軍在二戰時期戰艦「大和號」一直令許多日本軍事迷相當嚮往。一名日本男子就花費了10年時間，建造了一艘全長約7米的「迷你大和號」模型，還成功進行了首次下水航行。這則故事多年來一直為人津津樂道，不時重新受到關注，歷久不衰。

花了10年、20萬日圓

住在京都福知山的中島浩二，平時是一名普通上班族，他和許多男性一樣喜歡玩模型，家裡也擺放了許多他的作品。45歲時，他在親戚家第一次看到「大和號」模型，就被它深深吸引，燃起了想要親手建造大和號的念頭。於是他一邊參考大和號戰艦的圖片，一邊手工製作，前後花了大約10年的時間，終於完成這艘比例為40分之1的「迷你大和號」。

在完成了大和號模型後，中島浩二瞬間成為網絡紅人，2017年時還曾接受日本電視台的專訪。當時他侃侃而談打造「迷你大和號」的過程，包括使用牙籤作為甲板上的欄桿，而主砲的材料則是他去上山砍下的竹子。雖然已經盡可能使用隨手可得的物品，但製作這艘作品還是花了他20萬日圓（約9,900港元）。