日本男連續5年日日食Sukiya牛丼 只為一件事 身體有何變化？

日本一名男子為了得到任天堂遊戲機Switch，發起「每天吃牛丼連鎖店Sukiya（すき家）」活動，希望能獲得網民「科金」，從2019年開始持續到現在，在新冠疫情期間仍會透過外送平台叫外賣，連續5年每天堅持吃同樣的東西的「超強意志力」令人驚奇。 該名31歲男子「マナリス」（Manarisu）接受《日刊SPA！》採訪，稱2019年9月於社交平台X(前稱Twitter)擁有8,000多名粉絲，因當時網上二手買賣平台Mercari舉辦活動，只需邀請朋友使用自己的邀請碼登記賬號，朋友和自己都會獲得價值1000円（大約港幣$58）的一千點數，為賺取金錢購買任天堂遊戲機Switch，他半開玩笑地承諾只要大家幫助他，就會把所有點數用去Sukiya吃東西，沒想到因而獲得10萬円（大約港幣$5821），自此「一發不可收拾」，每天都要「找數」以點數換取食Sukiya。他透露其實這項挑戰原本可以不用持續那麼久，但因他這幾年之中，曾上過幾次節目和新聞，導致他的積分在即將見底時再度上升，至今已經持續了超過1800天。

「日日牛肉飯 沒有使人變胖」 對於5年來日日食牛肉飯對身體的變化，他說「不但沒有變胖，前三年反而變瘦了」，原因是他有去打乒乓球。但進入第四年後，有一些發福，卻和Sukiya無關，因為從第四年開始，他有每天睡覺前飲酒的習慣，體重增加了約10公斤。「故結果證明，牛肉飯並沒有使人變胖」。 最大問題是厭倦感 有朋友擔心他攝取鹽分過高，但他每年身體檢查，相關數字也基本沒有變化。只是最大問題是對相同食物的厭倦感，「在第20天左右，經歷了一次強烈的厭倦感。幾乎無法吞下Sukiya的白米飯了。只好大量加入紅薑來掩飾這種感覺，一段時間之後，才度過了這個難關。」

此外，他因為自己對只吃牛肉飯感到厭倦，所以嘗試了店內各種不同的料理，意外發現Sukiya的海鮮其實很好吃，尤其是鮪魚、鮭魚之類的蓋飯料理。後來，他感染了新冠肺炎。在家隔離期間，也堅持每天叫Sukiya的外賣。 曾遇交通意外 紀錄險斷纜 他又指於下雪時，因為找不到外賣員，最長等超過10個小時才有東西食。另外，最近他還遭遇交通意外，汽車被人追撞，需去警局錄口供，出來時已是晚上11點多，他於是急忙搭的士到最近的Sukiya，終於在12點前吃上牛肉飯。

現時他在社交平台的粉絲人數已經超過了14萬人，他每天公布吃牛肉飯的照片後，都繼續會收到很多人送給積分。雖然Switch已推出很多年，但這種和粉絲互動的方式卻一直堅持，暫仍未停止。他早表明會繼續堅持直至用完點數的一天，成為真的找數真漢子。