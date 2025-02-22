日本男「加尿」入水壺報復前輩　受害人患急性壓力症

東京一名41歲的男子，先前在一家養老院上班，卻趁女同事不注意時偷拿她的水壺，把自己的尿液倒進去。女同事喝了發現味道怪怪的，才揭發被加料的噁心事實，嚇得身心受創。

任職於東京一家養老院

據《NNN》等日媒綜合報道，41歲男子青木太因為涉嫌在養老院工作時，蓄意讓女同事喝下他的尿液導致得到急性壓力症（Acute Stress Disorder, ASD），近日遭到逮捕。

搜查單位表示，青木太曾任職於東京日之出町一家養老院，2024年12月19日在職期間，因為不滿一名帶他的40多歲女性前輩，竟趁她忙碌離開座位時，偷偷拿走她的兩個水壺，並將預先裝在容器的尿液偷偷倒進水壺裏，再假裝若無其事放回原位。