日本男「加尿」入水壺報復前輩　受害人患急性壓力症

東京一名41歲的男子，先前在一家養老院上班，卻趁女同事不注意時偷拿她的水壺，把自己的尿液倒進去。女同事喝了發現味道怪怪的，才揭發被加料的噁心事實，嚇得身心受創。
任職於東京一家養老院
據《NNN》等日媒綜合報道，41歲男子青木太因為涉嫌在養老院工作時，蓄意讓女同事喝下他的尿液導致得到急性壓力症（Acute Stress Disorder, ASD），近日遭到逮捕。
搜查單位表示，青木太曾任職於東京日之出町一家養老院，2024年12月19日在職期間，因為不滿一名帶他的40多歲女性前輩，竟趁她忙碌離開座位時，偷偷拿走她的兩個水壺，並將預先裝在容器的尿液偷偷倒進水壺裏，再假裝若無其事放回原位。
廁所內以紙杯收集尿液
女性前輩不慎喝下後，發現水飄着怪味，口感也不太對，隨即透過養老院高層揭發此事並報警。事後她極度驚慌且出現急性壓力症。
警方調查發現，青木是先在廁所內以紙杯收集尿液後，趁機混入水瓶中。後來也從受害者水壺裏的液體中，驗出青木的DNA。面對警方指控，青木坦承犯案：「因為她平常都在背後說我壞話，還帶頭排擠我。」目前警視廳正進一步釐清案情，並調查他是否還有其他類似犯罪行為。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
冬季抑鬱