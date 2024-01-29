熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-29 17:30:11

日本登月探測器恢復運作　反轉登陸突然獲太陽光作供電

分享：
日本的登月探測器登陸時上下倒轉。(路透社)

日本的登月探測器登陸時上下倒轉。(路透社)

日本的登月探測器「SLIM」，早前因為登陸時上下倒轉，導致儀器未能取得陽光，不過因為太陽光源的轉變，令到探測器得以獲得能源，讓探測器再度運作，並向地球傳送影像。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，在周日（28日）晚上的11時左右，SLIM與地球取得了聯繫，並且在獲得電力之後，開始對登陸地點附近的岩石進行觀察，並將有關影像成功送回地球，交予JAXA分析有關的成份，以了解月球的起源等。據日本當局指，SLIM在登陸後雖然引擎朝上，而太陽能板面向月亮的西面，就在之後月球西面獲得了陽光，令太陽能電池板取得光源並為探測器供電。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受