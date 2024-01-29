日本登月探測器恢復運作　反轉登陸突然獲太陽光作供電

日本的登月探測器「SLIM」，早前因為登陸時上下倒轉，導致儀器未能取得陽光，不過因為太陽光源的轉變，令到探測器得以獲得能源，讓探測器再度運作，並向地球傳送影像。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，在周日（28日）晚上的11時左右，SLIM與地球取得了聯繫，並且在獲得電力之後，開始對登陸地點附近的岩石進行觀察，並將有關影像成功送回地球，交予JAXA分析有關的成份，以了解月球的起源等。據日本當局指，SLIM在登陸後雖然引擎朝上，而太陽能板面向月亮的西面，就在之後月球西面獲得了陽光，令太陽能電池板取得光源並為探測器供電。