日本百日咳疫情持續升溫 年初至今患者人數逾1.1萬

日本百日咳疫情持續擴大，根據國立健康危機管理研究機構統計，年初至今累計患者人數已達1萬1,921人，是去年全年的逾2倍。
百日咳常發生於5歲以下兒童，嬰兒若感染，可能惡化為重症，甚至死亡，其他年齡組別亦可能染病，但症狀較輕微或不明顯，主要是透過飛沫傳染。百日咳的特徵是持續咳嗽，初期症狀類似感冒，但之後會變成斷斷續續咳嗽，持續1至2個月，甚至更久。
日本放送協會(NHK)報道，根據全日本醫療機構通報的百日咳患者每周統計數字，4月21日至27日人數為2,176人，比前一周增加292人，連續5周刷新歷史新高。
按照都道府縣分布來看，東京都及福岡縣各有142人為最多，其次是新潟縣132人、兵庫110人、大阪府105人等。此外，島根縣和鳥取縣的病例呈現增加趨勢。
島根縣的4月確診人數為82人，年初至今總數為138人，已突破2018年以來的最高紀錄。鳥取縣的4月確診人數為116人，主要集中在鳥取縣東部和西部，患者多為10歲左右兒童，今年的累計病例達262人，增幅明顯，料將超越去年全年382人的紀錄。
百日咳病例宗數在2020年因新冠疫情防護措施而下降，但隨著疫情緩和、防疫鬆綁後，呈現上升趨勢。厚生勞動省呼籲民眾接種疫苗，日常戴口罩，地方政府也呼籲民眾重新注意防疫，以防疫情擴大。
早前有未接種疫苗的嬰兒惡化成重症和死亡個案。日本兒科學會呼籲，嬰兒出生滿2個月，就應盡快接種疫苗。