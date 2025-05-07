日本百日咳疫情持續升溫 年初至今患者人數逾1.1萬

日本百日咳疫情持續擴大，根據國立健康危機管理研究機構統計，年初至今累計患者人數已達1萬1,921人，是去年全年的逾2倍。

百日咳常發生於5歲以下兒童，嬰兒若感染，可能惡化為重症，甚至死亡，其他年齡組別亦可能染病，但症狀較輕微或不明顯，主要是透過飛沫傳染。百日咳的特徵是持續咳嗽，初期症狀類似感冒，但之後會變成斷斷續續咳嗽，持續1至2個月，甚至更久。

日本放送協會(NHK)報道，根據全日本醫療機構通報的百日咳患者每周統計數字，4月21日至27日人數為2,176人，比前一周增加292人，連續5周刷新歷史新高。