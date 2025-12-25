日本百貨商會指銷售受影響　日媒稱旅行團被要求減至6成

中日關係緊張，日本的百貨店協會今日（25日）表示，受到中國政府呼籲旅客避免前往日本影響，11月底開始中國遊客到百貨購物數字大減，不過因為11月上旬的銷售數字抵銷，故上月仍有輕微增長。而日本媒體報道，中國政府指示內地的旅行社將赴日遊客數量減少至原來的60%。

日本百貨店協會今日公布上月的銷售數字，當中中國遊客的銷售數字輕微上升，因為在上旬的銷售高，抵銷之後的下跌。而上月整體的銷售，故去年同月下跌2.5%至約502億日圓（約25億港元），而購買的客量亦下跌2.2%。當中銷售跌幅最高是香港以及南韓的旅客。協會表示，隨着農曆新年將至，他們關心中國政府會有甚麼的指示。