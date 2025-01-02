日本皇宮公眾廁所遭塗鴉　石破茂訪災區大學生持利器被捕

日本皇室每年新年都會在皇宮接受國民祝賀，去年因為石川縣能登半島地震而中止，今年則再復辦，並且取消疫情時的要預約及抽籤的限制。不過就在今日（2日），皇宮公眾地方的一個廁所發現被人塗鴉，一名46歲男子當場被捕。而首相石破茂也在元旦日出訪石川縣的災區，其間一名大學生疑手持利器接近而被捕。

日本皇宮今日開放予國民到會見區，向天皇德仁及上皇明仁等皇室成員進行新年的祝賀，這是自2023年來的第2次，原因是去年因為能登半島大地震而取消。而原本因為新冠疫情，作出的人群限制需要事前抽選的規定，也在今年撤銷，是5年來首次回復原狀。今年天皇德仁夫妻及長女愛子，上皇明仁夫婦，以及秋篠宮夫婦及女兒佳子等出席。根據日本宮內廳指，在今早9時半開門時已有約1.4萬名國民排隊等候，估計在第一輪的會面有2萬國民參與，而全日有5輪會見。德仁在今年的講話提到去年元旦的能登地震，並指過去一年的災難讓國民辛苦，希望新一年可以平安。