日本盂蘭盆節網友自製「精靈馬」超有創意　青瓜砌成戰機、寶可夢神獸迎接祖先回到陽間

記者彭巧蓁／綜合報道
每年8月13至16日是日本的盂蘭盆節，在這段期間家家戶戶會用青瓜或茄子製作而成的「精靈馬」祭拜祖先，有網友發揮創造打造了一艘「青瓜MiG-29戰鬥機」，希望祖先可以用音速回到陽間。
お盆にご先祖様が爆速で帰って来られるようにレックウザを用意しました。#お盆 #精霊馬 #レックウザ pic.twitter.com/HZGzL2uYiJ— アメノミ (@amenomi1366) August 15, 2019
盂蘭盆節「精靈馬」習俗激發創意
在日本的盂蘭盆節習俗中，會使用青瓜或茄子插上四根竹籤做成「精靈馬」，當成祖先的交通工具，迎接先人的靈魂回到陽間過節享受子孫的供奉。
但近年來越來越多人可能看膩了傳統的普通造型，紛紛發揮各種創意做成超乎想像的「精靈馬」，不但有噴射機、賽車、各種動漫坐騎角色諸如寶可夢的蓋歐卡、烈空坐等，甚至還有人幫「精靈馬」裝設機關，讓四隻腳可以快速移動。其中，因為今年日本飽受颱風摧殘，還有貼心的子孫打造一整套的龍貓公車，好讓祖先可以不用吹風淋雨，舒舒服服地回家。
也有人把精靈馬當成手工藝在做，用心雕刻了一隻還原度極高的寶可夢神獸密勒頓，還跟祖先說，「請自己想辦法坐上去回來哦！」
現在在日本的社交網站上已形成一股曬「精靈馬」的風潮，大家紛紛絞盡腦汁打造各式創意作品。
另外值得一提的是，除了「精靈馬」之外，在盂蘭盆節的最後一天則是要製作「精靈牛」，意味請祖先們可以慢慢回到另一個世界。
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