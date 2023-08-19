日本盂蘭盆節網友自製「精靈馬」超有創意　青瓜砌成戰機、寶可夢神獸迎接祖先回到陽間

日本網友用青瓜打造戰機，希望祖先可以用音速回到陽間。（圖／翻攝自IG@RichardSoviet）

每年8月13至16日是日本的盂蘭盆節，在這段期間家家戶戶會用青瓜或茄子製作而成的「精靈馬」祭拜祖先，有網友發揮創造打造了一艘「青瓜MiG-29戰鬥機」，希望祖先可以用音速回到陽間。

盂蘭盆節「精靈馬」習俗激發創意

在日本的盂蘭盆節習俗中，會使用青瓜或茄子插上四根竹籤做成「精靈馬」，當成祖先的交通工具，迎接先人的靈魂回到陽間過節享受子孫的供奉。

但近年來越來越多人可能看膩了傳統的普通造型，紛紛發揮各種創意做成超乎想像的「精靈馬」，不但有噴射機、賽車、各種動漫坐騎角色諸如寶可夢的蓋歐卡、烈空坐等，甚至還有人幫「精靈馬」裝設機關，讓四隻腳可以快速移動。其中，因為今年日本飽受颱風摧殘，還有貼心的子孫打造一整套的龍貓公車，好讓祖先可以不用吹風淋雨，舒舒服服地回家。

也有人把精靈馬當成手工藝在做，用心雕刻了一隻還原度極高的寶可夢神獸密勒頓，還跟祖先說，「請自己想辦法坐上去回來哦！」

現在在日本的社交網站上已形成一股曬「精靈馬」的風潮，大家紛紛絞盡腦汁打造各式創意作品。

另外值得一提的是，除了「精靈馬」之外，在盂蘭盆節的最後一天則是要製作「精靈牛」，意味請祖先們可以慢慢回到另一個世界。

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