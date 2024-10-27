日本眾議院選舉投票結束 NHK：自民黨無法單獨取得過半議席 在野黨議席大增(更新)

【20:07更新】日本眾議院選舉投票於本港時間7時結束，日本放送協會(NHK)報道，自民黨與公明黨執政聯盟是否取得過半，存在懸念，但確定自民黨無法單獨取過半數議席。本屆眾議院選出全部465席，包括單一選區289席以及比例代表選區176席。執政聯盟原本掌握279席，其中自民黨佔247席、公明黨32席。投票結束後，NHK票站調查推算，自民黨可能拿到153至219席，確定無法單獨取得過半。在野黨立憲民主黨大選前是98席，這次可能取得128至191席。 日本周日(27日)舉行國會眾議院選舉，是自民黨籍首相石破茂上任不足一個月以來，最重要的政治和民望考驗。外界關注選情告急的自民黨與公明黨執政聯盟能否維持眾議院過半數議席。分析指，選前民望低迷的自民黨有可能失去其單獨過半數優勢。日媒報道，若未能取得過半，自民黨不排除以「追加提名」方式來達到。

石破茂破釜沈舟 上任後即提前大選 石破茂本月初上任後宣布提前大選，周日投票相距他就職只有26日，是戰後新首相最快舉行的大選。眾議院將選出全部465席，其中289席是分區直選，餘下176席以比例代表制選出。 全國4.5萬個票站早上7時起開始投票，絕大多數票站將在晚上8時起開票，預計選舉結果可在周日深夜確定。總務省公布有1,643萬人提前投票，較3年前上屆大選減少約19萬人。 今次大選最大焦點是，自民黨與公明黨組成的執政聯盟能否維持過半數議席優勢。自民黨總裁、首相石破茂選前表明，執政聯盟能否取得過半數的233席，是這次大選的「勝負線」。

石破茂：要建立能抵禦災害的日本 石破茂周六在東京都街頭選前最後拉票時表示，「負起責任保護國民經濟，並在發生災害時保護國民，只有自民黨與公明黨的聯合政府能做到」。他說：「我們將實現追上物價的薪金增長，還有開發新服務和商品的經濟。日本是個災難多發的國家，所以要建立能抵禦災害的日本。以色列又剛攻擊伊朗，烏克蘭戰事無休止，北韓幾乎每月發射導彈，周邊盡是獨裁專制的擁核國，我們將負責任地守護國家獨立與和平，負責任地守護國民經濟，守護國民免於災害。」

自民黨受政治獻金醜聞拖累 讀賣新聞10月22日到24日所做選戰後期調查顯示，兩黨能否拿到過半數席次已成激烈的攻防戰。自民黨受到「政治與金錢」獻金醜聞影響，議席很可能減少，一名黨內高層說，「勝負取決於減少丟掉議席的數目，以及能堅持到甚麼程度」。 大選公告前，執政聯盟在眾議院總計有279席，包括自民黨247席及公明黨32席，如果議席減少47席以上，執政聯盟將不過半。若出現這種情況，將是繼2009年淪為在野黨後，相隔15年再度出現自民黨與公明黨聯盟不過半。

石破茂政府民望 創歷任內閣上任時新低 早前有民調指，石破茂政府月初上任時支持度僅28%，創歷任內閣上任時的新低，但剛上任便決定提前大選，兵行險著可能也有依據，因為多個近期民調顯示，排第2位的立憲民主黨，民望未有大幅增長，仍落後自民黨一成多至兩成。同時大部分都預測，自民黨將無法保住其單獨過半數議席的控制權。 或以「追加提名」手段達致眾議院過半數 讀賣新聞報道，若執政聯盟未能過半，自民黨不排除在選後以「追加提名」方式取得過半議席。自民黨中央正考慮，選前因為政治獻金問題未獲黨提名、以無黨籍身分參選的前議員等人一旦當選，將追加提名。再者，目前有幾個選區政治立場跟自民黨相近的無黨籍候選人有可能當選，這些候選人當選後也有可能成為自民黨追加提名的對象。根據選舉結果，執政聯盟在加上追加提名的當選人後，有達到過半數的可能。