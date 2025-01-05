日本知名建築師原廣司逝世 享年88歲 京都車站札幌巨蛋為代表作 有孔體與浮遊概念影響深遠

曾設計京都車站、札幌巨蛋等世界級地標的日本知名建築師原廣司本月3日離世，享年88歲。原廣司跨越半世紀的「有孔體」與「浮遊」設計概念，引領了日本當代建築發展，影響深遠。

「準建築人手札網站」(Forgemind ArchiMedia)形容，原廣司以獨特的「有孔體」和「浮遊」思想，以及跨越住宅、美術館、車站、高層建築、巨蛋等多元的建築作品，在全球建築界佔一席位。他從數學、哲學、藝術等多重角度對建築進行的深刻探索，更引領了日本現代建築發展。其作品包括JR京都車站、大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台、札幌巨蛋等。

少年時遷居長野 對人類與自然體會深刻

原廣司1936年9月9日出生於川崎市，童年時正值二次大戰。戰後，他隨家人搬至長野縣飯田市，在那裡度過少年與青年時期。這段經歷使他對於自然與人類的生活環境有深刻的體會，也為他後來的建築研究及創作奠定基礎。之後他在東京大學鑽研建築，畢業後留校任教長達28年。

「有孔體」與「浮遊」為核心建築設計概念

原廣司的思想精粹可追溯至1967年的重要著作《建築中甚麼是可能的》。書中提出「有孔體」與「浮遊」兩個核心概念，成為他往後建築理念的根基，這些理念包括反射性住宅、多層結構、從機能到樣貌、集落的教誨、離散空間等。