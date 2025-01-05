日本知名建築師原廣司逝世 享年88歲 京都車站札幌巨蛋為代表作 有孔體與浮遊概念影響深遠

曾設計京都車站、札幌巨蛋等世界級地標的日本知名建築師原廣司本月3日離世，享年88歲。原廣司跨越半世紀的「有孔體」與「浮遊」設計概念，引領了日本當代建築發展，影響深遠。
「準建築人手札網站」(Forgemind ArchiMedia)形容，原廣司以獨特的「有孔體」和「浮遊」思想，以及跨越住宅、美術館、車站、高層建築、巨蛋等多元的建築作品，在全球建築界佔一席位。他從數學、哲學、藝術等多重角度對建築進行的深刻探索，更引領了日本現代建築發展。其作品包括JR京都車站、大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台、札幌巨蛋等。
少年時遷居長野 對人類與自然體會深刻
原廣司1936年9月9日出生於川崎市，童年時正值二次大戰。戰後，他隨家人搬至長野縣飯田市，在那裡度過少年與青年時期。這段經歷使他對於自然與人類的生活環境有深刻的體會，也為他後來的建築研究及創作奠定基礎。之後他在東京大學鑽研建築，畢業後留校任教長達28年。
「有孔體」與「浮遊」為核心建築設計概念
原廣司的思想精粹可追溯至1967年的重要著作《建築中甚麼是可能的》。書中提出「有孔體」與「浮遊」兩個核心概念，成為他往後建築理念的根基，這些理念包括反射性住宅、多層結構、從機能到樣貌、集落的教誨、離散空間等。
隈研吾是徒弟
原廣司畢生致力於建築理論的研究與實踐，並以獨樹一格的「部落」概念聞名於世。他在東京大學創辦著名的「原研究室」，親自帶領學生透過長期田野調查，深入探索不同文化背景下的部落形態與空間智慧，足跡遍及世界各地。
曾受教於原廣司的知名建築師包括山本理顯、隈研吾、小嶋一浩、竹山聖，都是當今建築界的翹楚。
原廣司建築生涯幾個重要階段
原廣司的建築生涯可分為幾個重要階段，每階段都展現他對「有孔體」和「浮遊」概念的深入探索和創新應用。1960年代：有孔體和浮遊思想的誕生。代表作包括伊藤邸(1967年)和慶松幼稚園(1967 年)，體現他對空間、光線、結構的獨特理解，以及對有機建築形式的追求。
1970年代：反射性住宅與世界聚居調查。這時期，原廣司開始關注住宅設計與社會環境的關係，並進行大量聚居調查，探索不同文化背景下的居住模式，代表作品包括原邸(1974年)、尼蘭邸(1978年)和工藤山莊(1976年)，體現他對「反射性」概念的應用，以及對自然環境的尊重。
1990年代挑戰大型建築設計
1980年代：公共建築與樣貌論。這時期，原廣司的建築設計範疇擴展到公共建築領域，他開始關注建築的社會功能和文化意義，代表作包括田崎美術館(1986 年)、飯田市美術博物館(1988年)、大和國際(1986 年)、那霸市立城西小學(1987年)和內子町立大瀨中學(1992年)，體現他對「樣貌論」的探索，以及對建築與環境融合的追求。
1990年代：巨大建築中有孔體和浮遊的實現。原廣司這時開始挑戰大型建築設計，並將「有孔體」和「浮遊」的概念應用於更複雜的空間結構中，代表作包括大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台(1993年)、JR京都車站(1997年)、宮城縣立圖書館(1998年)和札幌巨蛋(2001年)。
原廣司的建築成就獲得國際肯定，在國內曾獲日本建築學會獎作品獎、日本建築學會獎大獎、村野藤吾獎等大獎。