日本知名推理小說家森村誠一病逝 享年90歲 《人性的證明》等著作改編成電影

日本知名推理小說作家森村誠一周一(24日)因肺炎在東京病逝，享年90歲。他以小說《人性的證明》、紀實文學《惡魔的飽食》等作品聞名，著作曾多次被改編為電影和電視劇。

推理小說｜屢奪文壇大獎

《讀賣新聞》報道，森村誠一出生於埼玉縣，青山學院大學畢業後在旅館任職，1967年以長篇小說《大都會》踏入文壇，1969年以《摩天大廈的死角》奪得日本推理小說最高榮譽江戶川亂步獎，1973年以《腐蝕的構造》獲頒日本推理作家協會獎。

推理小說｜作品種類多元

除了推理小說，森村誠一的作品題材多樣，包括紀實文學、時代小說和散文等。其作品常以旅館、新幹線為背景，探討現代社會的疏離感與虛無感，情節常融合社會議題及社會現象，受到日本上班族追捧。