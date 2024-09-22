日本石川縣受暴雨侵襲至少1死11人失蹤 多地成澤國 民宅被洪水沖走(多圖有片)

日本石川縣周六(21日)降下破紀錄大雨，氣象廳一度發布最高警戒級別的「大雨特別警報」，多條河流泛濫造成廣泛地區水浸，澤國處處，土石崩塌壓毀房屋，至今最少造成1人死亡、11人失蹤，包括2幢民宅遭洪水沖走，4人下落不明。

多處土石崩落

日媒報道，珠洲市一幢民房遭土石流沖毀，一人死亡；輪島市、能登町及珠洲市各有1人被洪水沖走。另外，位於輪島市的「中屋隧道」附近有土石崩落，正進行能登半島地震災後重建工程的3名工人及1名交管人員共4人失蹤。

輪島市沿河地區有4幢民宅周六遭洪水沖走，民宅內4人失蹤。消防接報到場，發現4幢民宅只剩地基，研判已遭洪水沖走，且無法跟民宅內居民取得聯絡，遂於周日早上聯同警方、自衛隊等共約160人展開搜救。

82歲老婦受困民宅

此外，周六連場大雨引發土石崩落，壓毀輪島市町野町一幢民宅，一名82歲老婦受困，消防員周日早上7時許徒步前往現場，呼喊後聽到受困老婦回應，經過一番努力將她救出。消防表示，老婦並沒外傷，已被消防員帶往安全地點，待天氣穩定後直升機將把她送院。