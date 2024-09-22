日本石川縣受暴雨侵襲至少1死11人失蹤 多地成澤國 民宅被洪水沖走(多圖有片)

日本石川縣周六(21日)降下破紀錄大雨，氣象廳一度發布最高警戒級別的「大雨特別警報」，多條河流泛濫造成廣泛地區水浸，澤國處處，土石崩塌壓毀房屋，至今最少造成1人死亡、11人失蹤，包括2幢民宅遭洪水沖走，4人下落不明。
多處土石崩落
日媒報道，珠洲市一幢民房遭土石流沖毀，一人死亡；輪島市、能登町及珠洲市各有1人被洪水沖走。另外，位於輪島市的「中屋隧道」附近有土石崩落，正進行能登半島地震災後重建工程的3名工人及1名交管人員共4人失蹤。
輪島市沿河地區有4幢民宅周六遭洪水沖走，民宅內4人失蹤。消防接報到場，發現4幢民宅只剩地基，研判已遭洪水沖走，且無法跟民宅內居民取得聯絡，遂於周日早上聯同警方、自衛隊等共約160人展開搜救。
82歲老婦受困民宅
此外，周六連場大雨引發土石崩落，壓毀輪島市町野町一幢民宅，一名82歲老婦受困，消防員周日早上7時許徒步前往現場，呼喊後聽到受困老婦回應，經過一番努力將她救出。消防表示，老婦並沒外傷，已被消防員帶往安全地點，待天氣穩定後直升機將把她送院。
三地創最高雨量紀錄
石川縣能登地區周六上午9時過後出現「線狀雨帶」(積雨雲呈線狀排列，可綿延50至300公里遠)，氣象廳先後對當地5度發布「破紀錄短時間大雨情報」，至上午11時許再發布最高警戒級別的「大雨特別警報」。
截至周日上午9時的72小時累計雨量，輪島市543.5毫米、珠洲市為402毫米，新潟縣村上市三面地區307.5毫米，同創氣象廳有記錄以來的當地最高紀錄。
協助重建義工心灰
能登半島今年元旦遭受強烈地震重創，重災區包括輪島市及珠洲市等地，至今重建正要上軌道，周六再遭受大雨侵襲。協助重建的義工鄉田秀章說，義工中心因為河水泛濫1樓被淹浸，工作人員走到2樓暫避，「我們都感受到有生命危險，好不容易看到重建工作逐漸好轉，現在又往後退了幾步，接下來只能大家一起努力了」。
為何輪島及珠洲多條河流泛濫？
受暴雨侵襲，輪島市及珠洲市等地16條河流泛濫。氣象廳指出，這些河流受到今年1月地震影響，防護堤有多處損毀，其中有未完成修復的地方，即使水位低，泛濫的危險性也高。