日本地震｜增至13人死亡　新潟核電廠燃料池水溢出

日本石川縣能登半島近岸元旦日發生7.6級強烈地震。日本傳媒報道，地震造成石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣出現災情，石川、新潟、富山、福井及歧阜等縣亦有數十人受傷，至今已知增至13人死亡。位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠燃料池內水因地震溢出。公司已確認建築物外沒有泄漏或損壞。
內閣官房長官林芳正表示，至少接獲6宗樓宇倒塌有人被困報告。其中石川縣七尾市一幢7層高樓宇整幢倒塌。輪島市鮮魚店聚集的「輪島早市」多幢住宅倒塌並發生大火，估計至少50多幢住宅及商店焚毀。多個市町停水停電，仍有3.3萬戶停電。9個縣共有超過9.7萬人收到避難指示。首相岸田文雄表示，已下令自衛隊、警方及消防等部門盡快抵達災區救援。
東京電力：含放射性物質水未流出建築物外
日本原子能規制廳表示，石川縣能登半島7.6級地震後，石川、新潟及福井各縣的核電站未出現異常。不過東京電力公司表示，新潟縣柏崎刈羽核電站反應堆燃料池水因地震溢出。包括2號機組約10公升，3號機組約0.46公升，6號機組約600公升， 7號機組溢出4升水。水中含有放射性物質，但指未流出建築物外，正檢測輻射水平。原子能規制廳又指，石川縣志賀核電站亦有燃料池的冷卻水濺出池外，但不會對燃料冷卻產生影響，亦未有影響外界。