日本地震｜增至13人死亡　新潟核電廠燃料池水溢出

日本石川縣能登半島近岸元旦日發生7.6級強烈地震。日本傳媒報道，地震造成石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣出現災情，石川、新潟、富山、福井及歧阜等縣亦有數十人受傷，至今已知增至13人死亡。位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠燃料池內水因地震溢出。公司已確認建築物外沒有泄漏或損壞。

內閣官房長官林芳正表示，至少接獲6宗樓宇倒塌有人被困報告。其中石川縣七尾市一幢7層高樓宇整幢倒塌。輪島市鮮魚店聚集的「輪島早市」多幢住宅倒塌並發生大火，估計至少50多幢住宅及商店焚毀。多個市町停水停電，仍有3.3萬戶停電。9個縣共有超過9.7萬人收到避難指示。首相岸田文雄表示，已下令自衛隊、警方及消防等部門盡快抵達災區救援。

