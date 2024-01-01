日本石川縣地震｜房屋倒塌電線杆搖晃河川怒吼 網民分享災難畫面(有片)

日本石川縣能登半島發生黎克特制7.6強烈地震，民眾以手機拍片記錄地震一刻以及災情的驚嚇畫面，有人拍到房屋倒塌、電線桿、招牌等物件劇烈搖晃，有住宅發生大火。網民看後直呼可怕，紛紛為受災民眾祈禱。

社交平台「X」瘋傳多段地震災情影片，可見路面裂開、房屋倒塌、瓦礫散落一地、電線桿倒下等。另有網民分享地震一刻的畫面，可見建築物猛烈搖晃、行人站不穩、電線杆搖晃。另見河川震動，翻起巨浪。有民眾拍到石川縣一處民宅起火，濃煙沖天的畫面。