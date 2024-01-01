日本石川縣地震｜房屋倒塌電線杆搖晃河川怒吼 網民分享災難畫面(有片)

日本石川縣能登半島發生黎克特制7.6強烈地震，民眾以手機拍片記錄地震一刻以及災情的驚嚇畫面，有人拍到房屋倒塌、電線桿、招牌等物件劇烈搖晃，有住宅發生大火。網民看後直呼可怕，紛紛為受災民眾祈禱。
社交平台「X」瘋傳多段地震災情影片，可見路面裂開、房屋倒塌、瓦礫散落一地、電線桿倒下等。另有網民分享地震一刻的畫面，可見建築物猛烈搖晃、行人站不穩、電線杆搖晃。另見河川震動，翻起巨浪。有民眾拍到石川縣一處民宅起火，濃煙沖天的畫面。
大批受影響民眾在社交網發文表示地震後猶有餘悸，其他網民紛紛為災區祈禱，祝願當地民眾平安。
地震で家屋が倒壊したとされる映像(輪島)pic.twitter.com/WYahwXjsQY#能登半島地震 #能登半島 #地震 津波3m 地震大丈夫 地震警報 石川の地震 石川震源 石川震度7 能登の地震 石川大丈夫— まる (@tanakamaru1999) January 1, 2024
能登地震 pic.twitter.com/klisqHPOCe— ワイ (@3h8smJjV7RLkRxP) January 1, 2024
地震の影響で川が洗濯機の中のようになってしまっている映像。pic.twitter.com/zRCehnX7WY#能登半島地震 #能登半島 #地震 津波3m 地震大丈夫 地震警報 石川の地震 石川震源 石川震度7 能登の地震 石川大丈夫— まる (@tanakamaru1999) January 1, 2024
能登地震やばい。 pic.twitter.com/GCWNxSO83w— ラーメン三郎 (@s_t_r_i_k_e48) January 1, 2024
石川県能登町で地震の被害。被害に遭われた方が助けを求めています。#能登半島 #津波 pic.twitter.com/CFVyFQDMzS— 話題紹介屋 (@wadaisyoukai) January 1, 2024
人はみんな高台に避難して無事です...😖— なか伸 (@Nakasin_45) January 1, 2024
仕込み中で着火中のフライヤーの油が波打ってあふれまくって死を覚悟しました...
無事です。
お店はしばらく営業出来ないと思います😖
バン味噌の丼がぁ～😭
能登方面、能登により近い皆さんの安全を願います。#命を第一に#避難して#加賀市#バン味噌 pic.twitter.com/tc7NYOFO4R