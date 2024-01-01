日本石川縣地震｜最少6宗塌屋居民受困2人恐罹難 新潟富山等5縣多人受傷

日本石川縣7.6級地震造成最少30個建築物倒塌，當局接到最少6宗民眾被埋在倒塌房屋下的報告，在石川縣七尾市有2人被救出時心肺功能已停止。另外，報道指石川縣輪島市「一棟建築物倒塌，壓垮了隔壁的建築物，現場有兩人無法逃生，被困」。截止當地晚上9時，石川、新潟、富山、福井和岐阜等5縣多人受傷。還有消息稱，無法逃生的居民被留下被困在倒塌的房屋中。

地震發生在能登半島近海地區，氣象廳向日本海一側發佈了海嘯警報或提醒注意海嘯，富山和新潟兩縣也觀測到海嘯。當局稱，新潟、石川和福井各縣的核電設施未出現異常。能登等地仍持續發生餘震，石川縣內約3.25萬戶停電。上一次觀測到震度7的地震是2018年的北海道地震，今次是繼2011年3月的東日本大地震後，首次發布大海嘯警報。氣象廳呼籲稱，「震感強烈的地區今後一周左右、特別是今後兩、三天應當警惕發生最大震度7左右的地震」。據東日本鐵路公司(JR東日本)稱，東北、上越、北陸各條新幹線一度全線停運。