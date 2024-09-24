日本石川縣暴雨7人仍失蹤　14歲少女下落未明父岸邊尋獲一隻鞋

日本石川縣的大暴雨，在能登半島年初大地震後再度造成破壞。石川縣政府今日（24日）公布再多1名的失蹤者，令失蹤人數上升至7人，而目前的死亡人數維持在7人。另外早前失蹤的14歲中學女生，其父親在河邊發現一對放在家門外，寫上少女名字的鞋。

接連受地震及暴雨衝擊的日本石川縣，當地政府今日公布，在輪島市再多一名31歲的女性失蹤者，令目前的失蹤人數又增至7人。報告指，該名31歲女子的車，被發現在距離很遠的能登町出現，而目前當地失蹤人數為7人，當中包括1名14歲的女中學生。而死亡人數亦維持7人。當地仍有3個市町的14個地區及56個村落因為道路被中斷而成為孤立地區，在輪島市因為洪水淹浸地板，在當地臨時房屋的約400人需要安排集體撤離。