日本石川縣暴雨7人仍失蹤　14歲少女下落未明父岸邊尋獲一隻鞋

日本石川縣的大暴雨，在能登半島年初大地震後再度造成破壞。石川縣政府今日（24日）公布再多1名的失蹤者，令失蹤人數上升至7人，而目前的死亡人數維持在7人。另外早前失蹤的14歲中學女生，其父親在河邊發現一對放在家門外，寫上少女名字的鞋。
接連受地震及暴雨衝擊的日本石川縣，當地政府今日公布，在輪島市再多一名31歲的女性失蹤者，令目前的失蹤人數又增至7人。報告指，該名31歲女子的車，被發現在距離很遠的能登町出現，而目前當地失蹤人數為7人，當中包括1名14歲的女中學生。而死亡人數亦維持7人。當地仍有3個市町的14個地區及56個村落因為道路被中斷而成為孤立地區，在輪島市因為洪水淹浸地板，在當地臨時房屋的約400人需要安排集體撤離。
另外，日本媒體繼續追訪失蹤14歲少女喜三翼音的父親。據報少女的父親在今早與友人在家附近的塚田川下游搜索，並在距離自家1公里外的岸邊發現一隻寫有少女名字的運動鞋。其父表示，慶幸仍未找到少女的隨身物品，因為有關的鞋子是少女上學用的鞋，平時放在家門口。根據之前的報道，少女在大雨的時候家人都全部外出，僅留下少女在家。父親其後得知家旁的河流泛濫，一度透過通訊軟件與少女通話，少女當時對洪水感到驚慌，又指家外被洪水圍困，令她無法逃走。至於在當地時間下午4時左右，救援人員在大谷町發現疑似一名女性，懷疑是其中一名79歲的女性失蹤者貞廣一枝，目前未清楚其情況，並繼續進行救援。
日本媒體表示，在今次的暴雨之下，石川縣共有23條河流出現氾濫的狀況。並造成為地震災民而建的臨時房屋出現水浸，亦有房屋傾側及沖走。東京的學者指出，有關的問題在於能登半島的河流一般較短，上流的暴雨很快流到下流並造成水位急速上升。而且今次雨量是規劃以外，即是有關雨量多過原有保障設計很多，還有地震影響當地的一些堤岸受破壞，並未能完全及時修復。