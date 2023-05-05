日本石川縣發生6.3級地震　有神社石鳥居倒塌 （不斷更新）

日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，石川縣珠洲市收到有建築物倒下的報告，並正在確認。而有關於人及物的傷亡報告亦在確認中。

日本當地報道，地震在今午2時42分發生，震源位於石川縣能登半島北部。初步估計達黎克特制6.3級。不過當地表示，除了沿海地區的海面可能出現變動外，不會發生海嘯。而在地震後，當地發生了多次的餘震。

有珠洲市的職員表示，地震時市內發生強烈震動，大約維持15至20秒。附近有民居的磚牆破裂，玻璃窗亦被破壞。

在社交媒體上，不少人發布地震的相片及影片。其中在接近震央的地方，有神社的石造鳥居倒下，亦有造酒廠表示有酒樽跌落地。在觀光地點的見附島，有泥土塌下，不少遊人逃難。而不少的道路有石塊倒下，並阻塞行車線。

專家指與去年起持續地震相關

東京大學地震學名譽教授平田直回應傳媒查問時表示，能登半島是長期有地震活動，今次的地震與自去年起的持續地震有關，而今次是一系列震動以來震動最大的一次。