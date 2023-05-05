日本石川縣發生6.5級地震　至少1人死亡 （不斷更新）

日本石川縣能登半島，今日當地時間下午2時42分，發生黎克特制6.3級的地震。震源深度約10公里。日本氣象廳其後將震級調高至6.5級，深度為12公里，同時呼籲未來一星期當地有可能出現同規模的地震。當地報道，至少13人送院，當中1人證實死亡。 日本當地報道，地震在今午2時42分發生，震源位於石川縣能登半島北部，當局之後公布震級為6.5級。當局指，除了沿海地區的海面可能出現變動外，不會發生海嘯。而截至當地下午4時，石川縣一帶發生13次逾1級的地震，當中包括最高一次達4級。 日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，石川縣珠洲市收到有建築物倒下的報告，並正在確認。而有關於人及物的傷亡報告亦在確認中。日本氣象廳下午召開記者會交代時表示，未來一星期可能會出現同等程度的地震，尤其是在未來的2至3日。氣象廳又呼籲，要密切關注未來的地震及降雨，不要前往有危險的地方，因為部份地區可能存在房屋倒塌及山泥傾瀉的風險。

至少2人失去意識 傳媒報道在珠洲市，確認有一名男子從樓梯掉下，送院時心肺功能停止，另外在市內亦有3宗建築物倒塌的報告，當中有2宗有人需要協助，並由直昇機送院，並證實沒有人被困。而直到當地時間下午4時40分，未有收到火災的報告。石川縣警方就證實有2人在地震中失去意識，而珠洲市的醫院證實，有13人在地震中送院，當中1人證實死亡，另外有1人被燒傷，還有11人輕傷。有珠洲市的職員表示，地震時市內發生強烈震動，大約維持15至20秒。附近有民居的磚牆破裂，玻璃窗亦被破壞。 日本北陸電力證實，已停止運作的志賀核電廠，1號及2號機組未有出現異常。JR西日本的金澤分局表示，受地震影響，北陸新幹線金澤至長野之間的服務一度停運，當中有2個班次停駛，不過在下午4時半已全線恢復正常。而北陸線及七尾線亦曾一度停駛。至於能登機場由下午3時許至今未有航班受影響，而當局在檢查機場的跑道，可能會因此出現航班延誤。