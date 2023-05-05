日本石川縣發生6.5級地震　至少1人死亡 （不斷更新）

日本石川縣能登半島，周五（5日）當地時間下午2時42分，發生黎克特制6.3級的地震。震源深度約10公里。日本氣象廳其後將震級調高至6.5級，深度為12公里，同時呼籲未來一星期當地有可能出現同規模的地震。當地報道，至少13人送院，當中1人證實死亡。
日本當地報道，地震在今午2時42分發生，震源位於石川縣能登半島北部，當局之後公布震級為6.5級。當局指，除了沿海地區的海面可能出現變動外，不會發生海嘯。而截至當地下午4時，石川縣一帶發生13次逾1級的地震，當中包括最高一次達4級。
日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，石川縣珠洲市收到有建築物倒下的報告，並正在確認。而有關於人及物的傷亡報告亦在確認中。日本氣象廳下午召開記者會交代時表示，未來一星期可能會出現同等程度的地震，尤其是在未來的2至3日。氣象廳又呼籲，要密切關注未來的地震及降雨，不要前往有危險的地方，因為部份地區可能存在房屋倒塌及山泥傾瀉的風險。
能登半島の見附島。地震で崩れた(°_°) pic.twitter.com/xv9XMZxFL7— Takuya Kojima (@taku_kojima) May 5, 2023
至少2人失去意識
傳媒報道在珠洲市，確認有一名男子從樓梯掉下，送院時心肺功能停止，另外在市內亦有3宗建築物倒塌的報告，當中有2宗有人需要協助，並由直昇機送院，再沒有人被困。而直到當地時間下午4時40分，未有收到火災的報告。石川縣警方就證實有2人在地震中失去意識，而珠洲市的醫院證實，有13人在地震中送院，當中1人證實死亡，另外有1人被燒傷，還有11人輕傷。有珠洲市的職員表示，地震時市內發生強烈震動，大約維持15至20秒。附近有民居的磚牆破裂，玻璃窗亦被破壞。
日本北陸電力證實，已停止運作的志賀核電廠，1號及2號機組未有出現異常。JR西日本的金澤分局表示，受地震影響，北陸新幹線金澤至長野之間的服務一度停運，當中有2個班次停駛，不過在下午4時半已全線恢復正常。而北陸線及七尾線亦曾一度停駛。至於能登機場由下午3時許至今未有航班受影響，而當局在檢查機場的跑道，可能會因此出現航班延誤。
こっちの方がわかりやすいかも— 元保護犬グランとサフラン ママは犬服ブランドA demain(アドゥマン) (@ademain_dogwear) May 5, 2023
消防署の前だったので誘導は早かったのかもです pic.twitter.com/ZvB8cQvvuv
在社交媒體上，不少人發布地震的相片及影片。其中在接近震央的地方，有神社的石造鳥居倒下，亦有造酒廠表示有酒樽跌落地。在觀光地點的見附島，有泥土塌下，不少遊人逃難。而不少的道路有石塊倒下，並阻塞行車線。日本當局一度發布指因為地震而要求以新潟為中心的一帶高速公路限制車速，不過有關限制在下午4時35分取消。
專家指與去年起持續地震相關
東京大學地震學名譽教授平田直回應傳媒查問時表示，能登半島是長期有地震活動，今次的地震與自去年起的持續地震有關，而今次是一系列震動以來震動最大的一次。氣象廳亦確認這一點，他們指相關地域在過去超過2年地震活動持續，而往後亦會持續一段時間。