日本石川縣雨災增至10死 當局持續搜索失蹤者(更新)

石川縣珠洲市沿河有房屋地基被沖毀，導致傾斜。(資料圖片)

【18:53更新】讀賣新聞報道，搜救人員周三下午在珠洲市真浦町一處山泥傾瀉現場再發現一名罹難者，雨災死亡人數增至10人。

【15:44更新】NHK報道，石川縣能登半島雨災，搜救人員周三早上在輪島市久手川町尋獲一名女性罹難者，死亡人數增至9人。此外，能登町與珠洲市各有一人仍失聯，加上輪島市與珠洲市有6名男女(年齡介乎14歲至80歲)仍下落不明，總計8人仍失蹤。

日本石川縣遭受暴雨侵襲，廣泛地區水浸，多處山泥傾瀉，搜救人員周二(24日)晚在土石堆中再尋獲一具遺體，死亡人數增至8人。仍有7人失蹤，當局持續搜索。