日本石川縣雨災增至10死 當局持續搜索失蹤者(更新)

【18:53更新】讀賣新聞報道，搜救人員周三下午在珠洲市真浦町一處山泥傾瀉現場再發現一名罹難者，雨災死亡人數增至10人。
【15:44更新】NHK報道，石川縣能登半島雨災，搜救人員周三早上在輪島市久手川町尋獲一名女性罹難者，死亡人數增至9人。此外，能登町與珠洲市各有一人仍失聯，加上輪島市與珠洲市有6名男女(年齡介乎14歲至80歲)仍下落不明，總計8人仍失蹤。
日本石川縣遭受暴雨侵襲，廣泛地區水浸，多處山泥傾瀉，搜救人員周二(24日)晚在土石堆中再尋獲一具遺體，死亡人數增至8人。仍有7人失蹤，當局持續搜索。
搜救隊尋獲老婦遺體
石川縣能登半島上周六至本周日降下破紀錄豪雨，於多地引發山泥傾瀉、河流泛濫，民宅斷水，多條村落對外道路中斷。日本放送協會(NHK)報道，當地消防表示截至周二晚，輪島市6人、珠洲市2人共8人喪生。最新尋獲的一名罹難者為珠洲市的79歲老婦，她在大雨後失聯，住家被山泥沖毀掩埋，搜救人員晚上在土石堆中找到遺體。
逾400人持續搜索失蹤者
另外，能登町與珠洲市分別有一人被洪水沖走，至今下落不明，石川縣政府研判這兩人或已遇難。政府並公布另外5名失蹤者的姓名。警方、消防與海上保安部等單位逾400人周三在泛濫河流的下游等地繼續搜索。
多條村落仍孤立
此外，截至周二，仍有46條村落因山泥傾瀉等因素導致對外道路中斷，包括輪島市34處、珠洲市11處、能登町1處，至少367人孤立無援，縣政府正努力搶修道路。
縣政府亦指，能登地區食水管受損、或因停電導致水泵設施無法運作，截至周二下午，仍有5,216戶斷水。有災民希望到其他地區避難，縣政府正在安排。