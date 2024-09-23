日本石川縣雨災增至7死21傷　被孤立地居民擺SOS求救（更新）

【16:50更新】日本石川縣公布，在輪島市町野町救助的一名男子證實死亡，令死亡人數增至7人，另有21人受傷，輪島市的3個市及町共5,060戶仍然沒有食水供應。在珠洲市及能登町仍有至少2人行蹤未明，而因為塚田川的氾濫，仍有包括一名14歲女生在內的多名居民生死未卜，當地消防、警察及自衛隊合共約400人在當地繼續進行搜索，而截至當地上午11時，行蹤不明及生死未卜的失蹤人數為6人。輪島市的市長坂口茂表示，目前有400名當地居民處於孤立狀況，要求縣政府協助他們集體撤離。而當地的暴雨停止，當地的山泥傾瀉警報已經取消。
日本石川縣暴雨成災，增至6人死亡，輪島市佔5人，仍有8人失蹤。石川縣115條村莊與外界交通中斷，陷入孤立狀態。
救援人員在周六發生山泥傾瀉的中屋隧道救出約10人，其中2名男子死亡。市內有住宅被山泥壓毀，2名老婦死亡。消防亦在塚田川下游發現1具男性屍體。珠州市早前亦證實1人死亡。石川縣公佈8名失蹤者名單，年齡介乎14歲至89歲。能登半島3個城鎮道路被切斷，共115條村莊與外界交通中斷，陷入孤立狀態。輪島市和珠州市都有過千戶食水供應中斷，輪島市市長指，全六成住戶，即約6,200戶沒有水供應，當局周日起安排水車為居民供水。
9個地震災民安置區被洪水淹沒
石川縣上星期五起暴雨，其中輪島市48小時雨量接近500毫米，相等於往年9月份平均雨量的2倍多，亦打破當地破紀錄。暴雨引發河流氾濫和山泥傾瀉，23條河流發生洪水。共同社報道，輪島市和珠洲市共有9個為能登半島地震災民安置的臨時住宅區被洪水淹沒。氣象廳呼籲民眾繼續保持警惕。