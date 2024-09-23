日本石川縣雨災增至7死21傷　被孤立地居民擺SOS求救（更新）

【16:50更新】日本石川縣公布，在輪島市町野町救助的一名男子證實死亡，令死亡人數增至7人，另有21人受傷，輪島市的3個市及町共5,060戶仍然沒有食水供應。在珠洲市及能登町仍有至少2人行蹤未明，而因為塚田川的氾濫，仍有包括一名14歲女生在內的多名居民生死未卜，當地消防、警察及自衛隊合共約400人在當地繼續進行搜索，而截至當地上午11時，行蹤不明及生死未卜的失蹤人數為6人。輪島市的市長坂口茂表示，目前有400名當地居民處於孤立狀況，要求縣政府協助他們集體撤離。而當地的暴雨停止，當地的山泥傾瀉警報已經取消。