日本石川縣雨災增至8死 仍有7人失蹤 逾5000戶斷水

日本石川縣遭受暴雨侵襲，廣泛地區水浸，多處山泥傾瀉，搜救人員周二(24日)晚在土石堆中再尋獲一具遺體，死亡人數增至8人。仍有7人失蹤，當局持續搜索。
搜救隊尋獲老婦遺體
石川縣能登半島上周六至本周日降下破紀錄豪雨，於多地引發山泥傾瀉、河流泛濫，民宅斷水，多條村落對外道路中斷。日本放送協會(NHK)報道，當地消防表示截至周二晚，輪島市6人、珠洲市2人共8人喪生。最新尋獲的一名罹難者為珠洲市的79歲老婦，她在大雨後失聯，住家被山泥沖毀掩埋，搜救人員晚上在土石堆中找到遺體。
逾400人持續搜索失蹤者
另外，能登町與珠洲市分別有一人被洪水沖走，至今下落不明，石川縣政府研判這兩人或已遇難。政府並公布另外5名失蹤者的姓名。警方、消防與海上保安部等單位逾400人周三在泛濫河流的下游等地繼續搜索。
多條村落仍孤立
此外，截至周二，仍有46條村落因山泥傾瀉等因素導致對外道路中斷，包括輪島市34處、珠洲市11處、能登町1處，至少367人孤立無援，縣政府正努力搶修道路。
縣政府亦指，能登地區食水管受損、或因停電導致水泵設施無法運作，截至周二下午，仍有5,216戶斷水。有災民希望到其他地區避難，縣政府正在安排。