日本石川縣雨災增至8死 仍有7人失蹤 逾5000戶斷水

石川縣珠洲市沿河有房屋地基被沖毀，導致傾斜。(資料圖片)

日本石川縣遭受暴雨侵襲，廣泛地區水浸，多處山泥傾瀉，搜救人員周二(24日)晚在土石堆中再尋獲一具遺體，死亡人數增至8人。仍有7人失蹤，當局持續搜索。

搜救隊尋獲老婦遺體

石川縣能登半島上周六至本周日降下破紀錄豪雨，於多地引發山泥傾瀉、河流泛濫，民宅斷水，多條村落對外道路中斷。日本放送協會(NHK)報道，當地消防表示截至周二晚，輪島市6人、珠洲市2人共8人喪生。最新尋獲的一名罹難者為珠洲市的79歲老婦，她在大雨後失聯，住家被山泥沖毀掩埋，搜救人員晚上在土石堆中找到遺體。