日本石川縣雨災增至9死8失蹤 當局持續搜索(更新)

【15:44更新】NHK報道，截至周三下午，石川縣能登半島雨災，周三早上在輪島市久手川町尋獲一名女性罹難者，死亡人數增至9人。此外，能登町與珠洲市各有一人仍失聯，加上輪島市與珠洲市有6名男女(年齡介乎14歲至80歲)仍下落不明，總計8人仍失蹤。

日本石川縣遭受暴雨侵襲，廣泛地區水浸，多處山泥傾瀉，搜救人員周二(24日)晚在土石堆中再尋獲一具遺體，死亡人數增至8人。仍有7人失蹤，當局持續搜索。

搜救隊尋獲老婦遺體

石川縣能登半島上周六至本周日降下破紀錄豪雨，於多地引發山泥傾瀉、河流泛濫，民宅斷水，多條村落對外道路中斷。日本放送協會(NHK)報道，當地消防表示截至周二晚，輪島市6人、珠洲市2人共8人喪生。最新尋獲的一名罹難者為珠洲市的79歲老婦，她在大雨後失聯，住家被山泥沖毀掩埋，搜救人員晚上在土石堆中找到遺體。