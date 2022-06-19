日本石川縣5.4級地震搖晃劇烈 神社石鳥居倒塌 民宅家具掉落一地(有片)

因地震強烈搖晃，珠洲市春日神社一座石鳥居斷裂倒塌，有石燈籠被震倒，部分樓階破損。氣象廳地震海嘯監視課長鎌谷紀子表示，這次有強烈搖晃的地區，未來一周需特別留意可能再發生最大震度6弱級的地震，「地震活動已在這地區持續一年以上，現在仍會繼續活動，希望民眾繼續提高警覺」。日本地震級別中的「6弱級」，是指人們難以站穩，非固定的重家具很可能倒下，已關上的門很可能沒法打開，部分牆身剝落、窗戶震破等。

日本放送協會(NHK)報道，地震於當地時間下午3時8分發生，震央位於石川縣能登地區，震源深度約13公里。最大震度6弱級出現在珠洲市、震度5弱級出現在石川縣能登町、震度4級出現在石川縣輪島市。

日本石川縣能登地區周日發生5.4級地震，其中石川縣珠洲市錄得最大震度6弱級，市內有神社的石鳥居倒塌，商店的陶瓷器掉落一地。

珠洲市飯田町一間寺廟的祭台被震倒。(互聯網)

居民：強烈搖晃

珠洲市政府一名女職員接受《朝日新聞》訪問稱，她被強烈搖晃嚇了一跳，倉庫放置的清潔劑等物品被震倒。市民塚本詠子說，廚房的碗碟掉落，碎裂一地。

珠洲市野野江町一處公路休息站的商店，許多玻璃樽裝商品掉落地上毀爛。地震時，女職員立即疏散客人到店外空曠地方。市內一間商店，不少在陳列架上的陶瓷器被震倒破損。一名50多歲女店員說，感覺到約5秒的強烈上下搖晃，「最近經常發生地震，雖然想說又來了，但這次的搖晃非常強烈」。

珠洲市綜合醫院一名男職員說，當時他在家裡，劇烈搖晃大約持續10秒，CD從架上掉落。他之後駕車前往醫院，可以看到行人路地面隆起。