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國際
2024-10-05 16:53:55

日本石破茂上任即視察能登半島災情　將暴雨水災提升為特大災害

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石破茂乘坐日本自衛隊運輸機前往能登半島視察。(日本首相官邸X)

石破茂乘坐日本自衛隊運輸機前往能登半島視察。(日本首相官邸X)

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日本新任首相石破茂，上任後的第一次出訪，就前往在今年先後受到地震及暴雨引發災情的石川縣能登半島，視察當地的災情。同時他亦將上月暴雨引發的災難，升級至「特大災害」，以便政府可以加速及增加有關的救災支援。

日本的石川縣能登半島，在今年元旦發生強烈地震，在日本政府仍未完成災後處理，仍有不少災民居住在臨時房屋之際，當地上月再因為暴雨引發多處山洪暴發。石破茂在本月上任後，就在今日（5日）前乘坐自衛隊的運輸機抵達當地視察。

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石破茂視察受災地的臨時房屋。(X)

石破茂視察受災地的臨時房屋。(X)

石破茂早上到地震時受災嚴重的輪島市視察，在9月的暴雨當地再有民居損毀，多人死亡，他也在當地為死者默哀。而之後他之後再到輪島市及珠洲市的避難所視察，以及聆聽居民的意見。有居民表示，希望國家可以提供協助，因為他們現在很難再次振作。

建議設立政府災難應對部門

石破茂視察後回應記者提問，他表示，今次視察聽到了很多災民的訴求，以及看到災區的情況，又指這是政治人物的責任，並要作出應對。石破茂在今日已經將9月的暴雨升級至特大災害，回應石川縣知事提出的要求，並表示因此日本政府會對災後重建作出最高級別的財政支援。在參選時已提出設立「防災省」的想法，石破茂表示會在目前內閣府的防災部門擴充人手及增加預算，並作為內閣府的外部部門。他指有關的名稱之後再討論，並先討論部門的工作方向。

 