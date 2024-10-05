日本石破茂上任即視察能登半島災情　將暴雨水災提升為特大災害

日本新任首相石破茂，上任後的第一次出訪，就前往在今年先後受到地震及暴雨引發災情的石川縣能登半島，視察當地的災情。同時他亦將上月暴雨引發的災難，升級至「特大災害」，以便政府可以加速及增加有關的救災支援。

日本的石川縣能登半島，在今年元旦發生強烈地震，在日本政府仍未完成災後處理，仍有不少災民居住在臨時房屋之際，當地上月再因為暴雨引發多處山洪暴發。石破茂在本月上任後，就在今日（5日）前乘坐自衛隊的運輸機抵達當地視察。