日本磁浮新幹線通車無期官促與縣政府對話　靜岡知事因失言宣布將辭職

日本磁浮新幹線日前宣布將難以在2027年完成通車，日本國土交通大臣齊藤鐵夫在今日（2日）內閣會議後的記者會中，呼籲JR東海與靜岡縣盡快對話解決分歧。而被指阻撓計劃的靜岡縣知事川勝平太，就因為在一個演說上的失言而遭日本傳媒狙擊，並在今日的記者會表示會在6月的議會後辭職。
原定在2027年通車的日本磁浮列車項目，因為靜岡縣稱擔心當地水資源受影響，在最短的靜岡縣隧道工程至今無法展開。JR東海在3月29日就表示，因為靜岡縣工程未能展開，已放棄2027年的通車目標，而且有關的通車時間未明。齊藤鐵夫在今日的內閣會議後，回應有關的爭議時表示，無法達成通車目標感到可惜，並促請JR東海與靜岡縣盡快取得對話及共識，讓有關工程可以盡快完成。齊藤又指出，JR東海已採取了多項措施確保環境受到保護，但至今未獲得靜岡縣的理解。
有關工程的爭議在於靜岡縣指有關隧道有可能影響當地河流的水流量，而JR東海就已經與當地的水壩營運公司等達成協議，以確保水量不受工程影響，但至今靜岡縣仍未批出工程的許可。日本媒體指最初估計靜岡縣內工程需時10年，並且要在16年後才可以完成。
被指是阻撓工程的靜岡知事川勝平太，在周一（1日）出席縣政府新入職員工的演講，就被指作出對職業的歧視。他表示：「事實上，在縣政府的工作，換個說法就像是一個智庫。與每日賣菜和養牛的不同，基本上需要有用腦和要有高學識。」有關的言論引起包括縣議會以及傳媒的批評。川勝在今日下午召開記者會，表示會在6月的縣議會後請辭。