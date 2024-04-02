日本磁浮新幹線通車無期官促與縣政府對話　靜岡知事因失言宣布將辭職

日本磁浮新幹線日前宣布將難以在2027年完成通車，日本國土交通大臣齊藤鐵夫在今日（2日）內閣會議後的記者會中，呼籲JR東海與靜岡縣盡快對話解決分歧。而被指阻撓計劃的靜岡縣知事川勝平太，就因為在一個演說上的失言而遭日本傳媒狙擊，並在今日的記者會表示會在6月的議會後辭職。

原定在2027年通車的日本磁浮列車項目，因為靜岡縣稱擔心當地水資源受影響，在最短的靜岡縣隧道工程至今無法展開。JR東海在3月29日就表示，因為靜岡縣工程未能展開，已放棄2027年的通車目標，而且有關的通車時間未明。齊藤鐵夫在今日的內閣會議後，回應有關的爭議時表示，無法達成通車目標感到可惜，並促請JR東海與靜岡縣盡快取得對話及共識，讓有關工程可以盡快完成。齊藤又指出，JR東海已採取了多項措施確保環境受到保護，但至今未獲得靜岡縣的理解。