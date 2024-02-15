日本神奈川七旬婦　驅車闖入車站行人隧道

日本神奈川縣今午（15日）發生一宗離奇事件，一名70多歲的老婦竟然將車駛入了當地的一條車站的行人隧道內，引起了一陣驚慌。及後警察到場將駕車的婦人帶走調查。
現場是神奈川縣的JR藤澤車站，由於該車站是多條鐵路的交匯站，包括江之島電鐵的總站，因此人流也不少。在今日中午時份，警方接到有人行致電緊急電話通報，稱在連接藤澤車站南北出口的地下隧道，被一名70多歲女子駕駛着一輛車子闖入。
目擊者就表示，事發時是午餐的高峰時段，車輛闖入造成了一陣的騷動。而期間有多名男子嘗試追趕及阻止車輛前進，並呼籲人群躲避。在進入了隧道約20米後，車輛在一個交匯點停下，路人打開了車門後，司機把引擎關掉。有路人就表示，原以為車輛會沿行人路旁的道路駛過，但估不到突然就駛進行人隧道。又指幸好最後沒有造成有人傷亡的事故。警方就將女司機帶走問話，據報司機稱當時想從車站的南口駛向北口。
網民籲交還車牌
日本近年因為長者駕駛導致的交通意外頻生，提出要求長者到達一定年齡需要接受續牌的考試以及可以交還車牌。而在今次事件，也有網民建議涉事的婦人應該交還車牌。
藤沢駅で地下通路にご侵入って。。。— Zoya (@ZoyaRealx) February 15, 2024
免許返納してください。（70代女性様） pic.twitter.com/uagHlcQ0Zk