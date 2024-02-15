日本神奈川七旬婦　驅車闖入車站行人隧道

日本神奈川縣今午（15日）發生一宗離奇事件，一名70多歲的老婦竟然將車駛入了當地的一條車站的行人隧道內，引起了一陣驚慌。及後警察到場將駕車的婦人帶走調查。

現場是神奈川縣的JR藤澤車站，由於該車站是多條鐵路的交匯站，包括江之島電鐵的總站，因此人流也不少。在今日中午時份，警方接到有人行致電緊急電話通報，稱在連接藤澤車站南北出口的地下隧道，被一名70多歲女子駕駛着一輛車子闖入。