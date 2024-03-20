日本神戶大學中國籍教授被指失蹤半年　中國外交部回應指不了解狀況

日本神戶學院大學的中國籍教授胡士雲，被指在去年8月回國後，未能再取得聯絡。中國外交部發言人林劍在周二（19日）的記者會上被問到事件時，稱「未掌握有關狀況」，外界懷疑胡被當局拘留。

日本媒體在日前報道，胡士雲在去年8月，利用暑假的期間返回中國，但之後就與在日本的家人失去聯繫。到9月，家人通知大學方面，表示胡「因為患病」為由，不會回到日本，但沒有說明狀況。到本月中旬，大學方面向中國駐大阪領事館，了解胡本人是否安好，但未有取得回應。在周二的外交部例行記者會上，中國外交部發言人林劍回應時，僅表示未有掌握到有關狀況。