日本神戶大學中國籍教授被指失蹤半年　中國外交部回應指不了解狀況

日本神戶學院大學的中國籍教授胡士雲，被指在去年8月回國後，未能再取得聯絡。中國外交部發言人林劍在周二（19日）的記者會上被問到事件時，稱「未掌握有關狀況」，外界懷疑胡被當局拘留。
日本媒體在日前報道，胡士雲在去年8月，利用暑假的期間返回中國，但之後就與在日本的家人失去聯繫。到9月，家人通知大學方面，表示胡「因為患病」為由，不會回到日本，但沒有說明狀況。到本月中旬，大學方面向中國駐大阪領事館，了解胡本人是否安好，但未有取得回應。在周二的外交部例行記者會上，中國外交部發言人林劍回應時，僅表示未有掌握到有關狀況。
曾為領事顧問積極參與親中活動
胡士雲是在中國的江蘇省出生，於1984年在北京大學畢業，之後到大阪外語大學任教中文。在2015年起在神戶學院大學的國際傳播學院任教，專門研究中國文學，負責教授「現代中國事務」以及「中國古典及傳統」的課程，學院在胡不在期間，需要安排代課教師上課。
有指胡在過去10年積極參與親中活動，在2018年出任「神戶華僑協會」的理事，並多次發表反台獨及親中的立場，包括在2022年以「西日本新華僑聯合會」的會長，批評時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，並以中國駐大阪領事的外交顧問身份發出譴責。日本媒體方面，懷疑胡目前被當局扣留，並可能與中國《反間諜法》有關。