日本神戶市修例規範生成式AI防個資外洩 創全國首例

神戶市議會周三通過的是「有關推動活用神戶市情報通訊技術的行政工作等條例」，禁止在生成式AI上輸入職務上得知的個人資料及非公開的機密資料。

神戶新聞NEXT報道，神戶市長久元喜造上月表示可在市政府所有業務領域活用生成式AI，但也強調這將存在個人資料外洩及侵害著作權等風險，因此將藉由條例徹底制訂使用規範。

日本神戶市議會周三舉行全體會議，以多數票表決通過規範生成式人工智能(AI)使用的修正案。神戶市政府表示，通過規範生成式AI的地方自治體條例，神戶市是日本首例。

新法最快本月底實施

ChatGPT會保留輸入的資料並用在AI學習過程，由於無法消除資料外洩的疑慮，神戶市政府將採用不讓資料被保留的民間服務公司來建立獨有系統，並制訂市府職員使用生成式AI時的指引。

ChatGPT由微軟支持的OpenAI所開發，是一種從大型語言模型衍生而來的聊天機械人，能以類似人類的方式回答問題、撰寫論文以及做多種事情。

日本經濟新聞報道，修正通過的條例最快本月底前實施，目的是在確保安全性的同時提升行政效率。

神戶市政府禁行政上使用生成式 AI

神戶市政府已禁止在行政方面使用生成式AI，但修正條例實施後，預計下月將試行，適用於文件摘要、翻譯，以及製作議事錄和草案等方面。

考慮到個人資料及機密資料外洩及侵害著作權等風險，神戶市政府也將禁止掌握特定個人的資料使用等行為。