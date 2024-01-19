日本神戶高速公路恐怖意外　客貨車慘遭壓扁造成2人死亡

日本神戶市今早（19日）發生嚴重交通意外，一輛客貨車在高速公路被後來的一輛貨車撞上，客貨車被撞至嚴重壓扁至約30厘米厚，車上1男1女證實死亡。

日本阪神高速公路的灣岸線，在神戶市東灘區附近因為出現擠塞而發生意外，4輛車連橫相撞，其中一輛客貨車被後來的貨車撞至嚴重損毀，被壓至僅約30厘米厚，車內兩人即場證實死亡。