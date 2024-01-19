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國際
2024-01-19 15:10:49

日本神戶高速公路恐怖意外　客貨車慘遭壓扁造成2人死亡

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客貨車被撞到壓扁。(網上圖片)

客貨車被撞到壓扁。(網上圖片)

日本神戶市今早（19日）發生嚴重交通意外，一輛客貨車在高速公路被後來的一輛貨車撞上，客貨車被撞至嚴重壓扁至約30厘米厚，車上1男1女證實死亡。

日本阪神高速公路的灣岸線，在神戶市東灘區附近因為出現擠塞而發生意外，4輛車連橫相撞，其中一輛客貨車被後來的貨車撞至嚴重損毀，被壓至僅約30厘米厚，車內兩人即場證實死亡。

日本阪神高速發生恐怖交通意外。(新聞截圖) 客貨車被完全撞扁。(網上圖片) 客貨車被完全撞扁。(影片截圖) 客貨車被完全撞扁。(影片截圖)

貨車司機稱沒看前路

警方表示，在今早的11時10分，接獲報告指在阪神高速的深紅濱入口發生事故。警方表示，意外是因為一貨車撞上了在前面因為擠塞而停下的車列。事故中，一輛客貨車被貨車壓扁，車上分別有70多歲的男司機及一名70多歲的女乘客，二人被救出後已證實當場死亡。

涉嫌追尾撞上客貨車的貨車49歲司機受輕傷，他被以不小心駕駛造成傷害而被捕。警方表示，司機在接受查問時透露是因為沒有注意前面而撞上前車。警察表示仍在調查事故的原因。

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