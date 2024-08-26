日本福井縣海豚頻襲擊19人遭咬 專家：性生活不滿足發嬲

日本福井縣海域近兩個月最少19人遭海豚襲擊，其中一名小學生手指受傷縫了最少20針。「兇徒」相信是一隻孤單的樽鼻海豚，有專家指牠找不到伴侶，因而性生活不滿足，導致牠發嬲襲擊人類。
日本放送協會(NHK)日前報道，上月起已有18人被海豚咬傷；繼上周二一名男泳客試圖驅趕靠近的海豚被咬傷手後，NHK周一報道上周六又有一名在福井縣潛水的男子準備上船時遭海豚「追」，並張嘴咬了他的腳蹼，幸他及時上船未有受傷。據悉，福井縣去年最少6人遭海豚襲擊受傷，一名泳客斷肋骨。水警呼籲民眾見到海豚不要靠近，趕快遠離。
海豚｜同一海豚去年也襲人
當局也警告泳客海豚除了銳利牙齒可咬傷人，也可將人拖入水裡，那可導致死亡。當地鯨目動物學教授稱，今年襲人海豚的背鰭與去年現身福井縣的相同，加上兩者尾鰭也有同樣傷口，相信那條海豚自去年一直留在福井縣海域。背鰭猶如海豚的「指模」，每隻海豚的背鰭均有獨特凹口、隆起和天然顏色。專家指出，海豚是群居動物，很少見如此長時間單獨生活。另外，樽鼻海豚以「玩咬」與同類溝通，牠們並不想傷害人類，只是以海豚方式與人類溝通。
海豚｜屬群居動物也受荷爾蒙影響
海豚予人善良感覺，過去也發生牠們救人類的事件。英國廣播公司(BBC)引述其他專家稱，就像人類和其他群居動物，荷爾蒙失調、性方面不滿足或是渴望主宰一切，都可能令海豚襲擊與其互動的人類。由於海豚力量大，可導致人類嚴重受傷。另外，有關海豚可能遭同伴排斥，尋找其他「朋友」。也有專家認為，海豚記憶力好，可能之前曾遭人類襲擊，基於自衛攻擊人類。