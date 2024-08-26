日本福井縣海豚頻襲擊19人遭咬 專家：性生活不滿足發嬲

日本福井縣海域近兩個月最少19人遭海豚襲擊，其中一名小學生手指受傷縫了最少20針。「兇徒」相信是一隻孤單的樽鼻海豚，有專家指牠找不到伴侶，因而性生活不滿足，導致牠發嬲襲擊人類。

日本放送協會(NHK)日前報道，上月起已有18人被海豚咬傷；繼上周二一名男泳客試圖驅趕靠近的海豚被咬傷手後，NHK周一報道上周六又有一名在福井縣潛水的男子準備上船時遭海豚「追」，並張嘴咬了他的腳蹼，幸他及時上船未有受傷。據悉，福井縣去年最少6人遭海豚襲擊受傷，一名泳客斷肋骨。水警呼籲民眾見到海豚不要靠近，趕快遠離。