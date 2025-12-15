日本福岡女團職員襲擊案30歲男子自首　博多車站再發生持刀傷人（更新）

【19:00更新】在今日（15日）日本時間傍晚6時，在福岡市的JR博多站附近，又再發生持刀傷人事件。一名70多歲的男子被人用刀刺傷，仍有意識。而一名30多歲的男子在事後的10分鐘，自行前往博多車站的派出所自首。警察表示在調查二人的關係。這是福岡連續2日發生持刀傷人的事件。

日本福岡在周日（14日）發生持刀傷人的案件，涉案男子今日（15日）凌晨報警自稱兇手，並向到場的警察承認自己有意殺人。警察到場拘捕了30歲男子山口直也。

福岡縣警察表示，在今早2時左右，在距離現場10公里外的春日市一個公眾電話打出一通緊急電話表示：「我見到參與中央區謀殺案的男人。」警察之後到達撥打電話的地點，並在一間便利店內發現打電話的男子，他承認自己就是兇手，並在其身上發現了2把懷疑是行兇用的武器。警察公布，被捕是30歲的山口直也，他在受調查時表明是有意殺人而刺傷該名44歲男子。警察目前未有確定受害的受害人是否與山口認識，亦在調查山口是否有計劃行兇。