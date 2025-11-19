日本福岡幼稚園爆大規模虐兒事件　至少10職員涉事25歲幼師被捕

日本福岡縣警察，今日（19日）公布拘捕一位前幼兒園的25歲女幼稚園教師被拘捕，她被指對幼兒園的兒童作出傷害及行使暴力。而當地政府進行的調查，發現園內其實至少10名職員涉案。

日本媒體報道，福岡警察拘捕25歲前褓姆中村麗奈。她被指在今年7月23日至8月4日間，在田川市的松原幼稚園內，對幼兒作出包括用力拉扯小孩的頭髮，令到小孩跌倒，又用手和紙箱毆打孩子的頭及臉部，導致小孩臉部出現瘀傷。在事件被揭發後，幼兒園曾召開家長會，園長曾承認在閉路電視拍到中村打孩子的片段，有辦公室的職員表示，他們從影片中見到中村多次襲擊孩子，並拉扯頭髮等的行為。在2日後被幼稚園解僱。而涉事學生的父親事後報警，警察透過閉路電視影片拘捕了中村，而她亦承認虐待行為。