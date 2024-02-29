日本福岡復修千年古跡　歷史上用作接待唐代使節

日本九州的福岡市，決定對擁有逾千年歷史的古代接待外賓的「鴻臚館」進行復修。有關的建築曾是用作接待唐代訪日使節，當中的大門及圍牆更有逾1,000年的歷史。 福岡市將會在今個財政年度展開「鴻臚館」的復修計劃，並希望利用最新的數碼技術，重新展示這個千年歷史建築的原貌，作為福岡市的新旅遊地標。有關的工程將會在2025年展開，耗資預算為1.17億日圓，期望可以在數年內完成。

根據該市的歷史記載，有關建築稱為「築紫館」，地點是目前福岡市舞鶴公園的一部份，並在688年已經在書籍上出現。當時用作招待唐及新羅使節到訪的場所，以及日本遣唐或新羅使節出國前入住的地方。原址之後被改建為福岡城及舊軍事設施，之後再成為棒球場，直到1987年在改建球場看台時發現部份的遺跡而開始進行發掘，之後發現大量來自中韓製作的陶瓷。