日本福岡法院裁定禁同婚屬違憲 LGBTQ：歡迎實現同性婚姻平權邁出重要一步

2019年，14對同性伴侶入稟東京、名古屋、福岡、大阪及札幌地方法院，控告政府踐踏婚姻自由和平等權利。5項裁決近日先後出爐，其中福岡、名古屋和札幌地方法院裁定禁止同性婚姻違憲，大阪地方法院則認為合憲，但敦促國會尋求方式保護同性關係，包括讓同性婚姻合法化。東京地方法院維持同性婚姻禁令，但亦提出同性家庭缺乏法律保障，人權受到侵害。

日本是七大工業國集團(G7)中唯一沒有法律保障同性婚姻的國家，福岡地方法院周四裁定，禁止同性婚姻「屬於違憲」，約一周前，名古屋地方法院亦作出同樣裁決，令日本LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別)族群為之振奮，對國家實現婚姻平權邁出一步表示歡迎。

執政自民黨反對同性婚姻

民調顯示，日本約七成民眾支持同性婚姻，但首相岸田文雄領導的保守派自民黨反對。岸田文雄今年2月免除秘書官荒井勝喜職務，因荒井受訪談到對同性婚姻看法時說，「看了也討厭，如果(同性伴侶)住在隔壁的話也討厭。雖然尊重人權與價值觀，但如果日本允許同性婚姻合法的話，就會有人選擇離開日本」，這番發言引起公憤。

雖然面對來自G7其他成員國，特別是美國的強烈壓力，但岸田文雄對同性婚姻問題仍不置可否。

幾個重要的商業游說團體呼籲日本政府改革，認為日本若沒有包括LGBTQ權益的多樣性，將無法維持全球競爭力。