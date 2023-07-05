日本福島核污水排海 IAEA：符國際標準 中方：勿當護身符

日本有意在今個夏天開始排放福島受輻射污染的核污水到大海，引起鄰國中國和南韓的關注和反對，擔心魚類等海產會受污染。國際原子能機構(IAEA)經過兩年評估，到訪東京的總幹事格羅西昨向日本首相岸田文雄提交報告，指福島核污水排放方法符合國際安全標準，對人類和環境的放射性影響極微。IAEA的報告為日本排放計劃開綠燈，中國外交部稱，報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。中方對機構倉促出台報告表示遺憾。外交部又指，該報告不能成為日方排放核污水的「護身符」。

日本2011年發生9級大地震觸發海嘯，導致福島核電廠3個反應堆遭水淹，為冷卻反應堆燃料棒，產生可填滿500個奧運比賽泳池的核污水，而用來儲存的空間將爆滿，日本遂尋求將其排出大海，但遭當地漁業界和中、韓反對。格羅西表示，他會尋求方法減輕外界的憂慮，IAEA職員會進駐福島第一核電廠，以監察排海過程。格羅西指這是從沒發生過的事，並稱排放的最終決定權在日本。岸田表示，將基於科學證據，以高透明度向海內外說明，力爭夏季前後探討具體開始排放時間。由11國的核安全專家組成的工作組多次實地考察完成這份報告，根據東電計劃，會先用海水稀釋處理過的核污水，使放射性物質氚的活躍度降至不到國家標準的四十分一，再通過海底隧道從距離核電站1公里的近海排放出去。有關排放需時30至40年完成。

