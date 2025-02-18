日本福島溫泉旅館3員工進山離奇倒斃 疑硫化氫中毒積雪成奪命陷阱

日本福島市山區一間溫泉旅館的3名員工周一進山清理泉源卻失聯，當局派出搜索隊，今日(18日)發現3人伏屍雪地上。據悉，現場硫化氫濃度極高。專家指，積雪「困住」硫化氫，導致3人中毒死亡。 高湯溫泉花月高原酒店在周一晚8時30分左右報警稱，該酒店經理與另2名員工進山清理泉源後仍未歸來。警方和消防隊員於周二早上展開搜索行動，至中午時分，3名男子相繼被發現倒在泉源附近的雪地中，隨後被證實死亡。死者分別為酒店經理榧島豐久(63歲)、員工佐藤幹也(67歲)和經營該酒店的董事總經理星野宏人(56歲)。他們倒卧位置距離酒店約400米。

硫磺溫泉釋出硫化氫 據悉，現場具有毒性的硫化氫氣體濃度極高，警員和消防員一度無法靠近，須配戴防護裝備才可將3人搬離現場。報導指出，3人被發現時沒有意識，送院後證實不治。高湯溫泉是位於福島市西部吾妻山腳的硫磺溫泉。硫化氫會隨著硫磺溫泉釋出，若濃度太高，恐引發頭暈、噁心嘔吐、頭痛、休克、失去意識等症狀。濃度過高時，吸一口已可致命。業界人士稱，他們會不時到泉源清理阻塞管道的沉積物，而周一下了雪，積雪很多，可能導致硫化氫積聚。

有專家指，活火山吾妻山位於事發地點附近，溫泉及周邊區可能散發出極高濃度的硫化氫。如果下雪，部分積雪可能會因地熱而融化，形成坑洞，較空氣為重的硫化氫或被困在其中。專家又指，硫化氫是肉眼看不見的，氣味在靠近前並不強烈，但它是一種極危險的氣體，如果濃度超過1,000ppm可導致立即死亡。